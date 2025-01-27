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Звезду полиции Китая — собаку породы корги — лишили премии за сон на рабочем месте

Euronews 27 января, 2025 20:37

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Первая в Китае полицейская собака породы корги Фу Цзай стала интернет-сенсацией как благодаря своим достижениям, так и недавним неприятностям на работе. Маленький, но решительный сотрудник полиции лишился премии по итогам года за то, что спал на рабочем месте и мочился в свою миску с едой, что вызвало как веселье, так и сочувствие в китайских социальных сетях, сообщает евроньюз.

По данным китайских СМИ, корги поступил на службу в Бюро общественной безопасности Вэйфана в провинции Шаньдун в качестве резервной собаки по обнаружению взрывчатых веществ в январе 2024 года, когда ему было всего четыре месяца.

Несмотря на свой миниатюрный размер, Фу Цзай быстро заявил о себе своим исключительным талантом в обнаружении взрывчатых веществ, покорив как дрессировщиков, так и общественность.

К октябрю Фу Цзай, имя которого в переводе означает "Счастливчик", стал полноправным полицейским псом.

Работа Фу Цзая активно освещалась на платформе Douyin, аналоге TikTok, через специальный аккаунт Бюро общественной безопасности Вэйфана.

Блог под названием "Полицейская собака корги Фу Цзай и его товарищи" насчитывает более 384 000 подписчиков и регулярно публикует свежие новости о ежедневных тренировках и занятиях Фу Цзая и его четвероногих "коллег".

В видеоролике, опубликованном 19 января, офицеры похвалили Фу Цзая за его исключительный вклад в течение 2024 года, который включал в себя выполнение нескольких заданий по обеспечению безопасности и повышение престижа полицейских собак в Вэйфане.

За свои усилия он был награжден красным цветком, лакомствами и игрушками во время аттестации по итогам года.

Однако торжественный момент принял юмористический оборот, когда офицер полиции рассказал о недавнем проступке Фу Цзая, который заснул на посту и помочился в свою миску с едой.

В качестве наказания его лакомства и игрушки были конфискованы, а в награду за достижения был оставлен лишь красный цветок.

"Надеюсь, в будущем ты будешь более настойчив", - пошутил офицер в видео, которое с тех пор набрало более 10 000 лайков и сотни комментариев.

Сочувствие и поддержка Фу Цзая

Подписчики быстро встали на защиту Фу Цзая, а один из комментаторов пошутил: "Бедный Фу Цзай упорно трудился весь год, а в конце года лишился премии. Я могу только посочувствовать".

Другой написал: "Он помочился в свою собственную миску, а не в миску своего босса... Верните ему премию немедленно!"

На волне сочувствия в Интернете полиция заверила общественность в повторном видео, опубликованном в прошлую среду, что Фу Цзай не ушел с пустыми лапами.

В честь Лунного Нового года корги получил щедрый подарочный набор, включающий тихоокеанскую сельдь, тыквенный суп, пельмени, кроличьи фрикадельки и даже подходящую для собак версию блюда "Искушение Будды" или "Фотиаоцян".

В субботу Фу Цзай был удостоен ежегодной награды "Бросая вызов судьбе" в специальном видеоролике.

"Мы надеемся, что Фу Цзай и его сослуживцы смогут расти в добром здравии, и в то же время мы надеемся, что все будут добры к (животным), потому что мир принадлежит не только нам, но и им", - сказал один из офицеров.

"И наконец, мы надеемся, что Фу Цзай сможет прогрессировать и дальше", - добавил он.

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