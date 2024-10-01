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«Золотая Виктория»! Оперная певица из Латвии заслужила главный приз на престижном конкурсе

© Lsm.lv 1 октября, 2024 20:37

История и культура 0 комментариев

LETA

Отличная новость: молодая латвийская певица Любовь Каретникова получила главный приз на престижном конкурсе вокалистов DEBUT, проходящем в Германии, а вместе с ним награду «Золотая Виктория» и 10 тысяч евро. «Это не первый мой большой конкурс, но первая большая победа», — сказала LSM+ госпожа Каретникова.

Конкурсы — это трамплин для молодых талантов. Не забудем, что мировую известность та же Элина Гаранча получила после победы на конкурсе в Хельсинки. Вот и для Любови это не первое вокальное состязание. Например, соревновалась в знаменитом конкурсе королевы Елизаветы в прошлом году.

«Это престижные конкурсы, и там всегда очень большая сложная программа. И в этом конкурсе я второй раз участвовала. Там была очень обширная программа, шесть арий и пять камерных произведений. В этом году была немецкая песня ХХ века, Арнольд Шенберг, а еще Мечислав Вайнберг, как часть балтийских композиторов. И была вещь, написанная специально для конкурса. И был очень мощный темп: когда прошла первый тур, о том, что иду на второй, узнала в 9:30 утра, незадолго до нового выступления. И вновь надо было петь, а произведения такие... разные... технически разные. Это не легко».

Любовь пела в финале очень разные вещи: Ei parte… Per pietà, ben mio, perdona из оперы Моцарта Cosi fan tutte и Prendi, per me sei libero из «Любовного напитка» Доницетти. Но слава Богу, потом был перерыв, выходили на сцену дважды. Так что смогла немного настроиться.

«Когда вручали официальные призы, я уже настроилась на то, что надо же, опять никакой приз не достался. А достался самый большой! И буквально тут же, когда вручали награды, нам всем сказала помощница организатора, что надо будет еще раз петь. И список произведений дали, которые выбрали в том случае, если получишь первый приз. И тут я подумала: так устала, опять петь! Даже если первый приз — не смогу. Но спела.

Зная сколько замечательных и талантливых певцов подали заявки, приняли участие и пели рядом со мной, хочу сказать, что меня всегда так вдохновляют коллеги! Их преданность музыке и своему ремеслу. Поздравляю моих коллег Пете Тханапата Трипуванантакула («Серебряная Виктория», бас-баритон из Таиланда, поет в Лионской опере) и Дефне Челик («Бронзовая Виктория», приз молодежи и зрителей), а также обладателей специальных призов и всех участников! Путешествие оперного певца невероятное, но и во многом очень сложное, а получить признание от такого важного жюри так много значит! Путешествие продолжается, и я надеюсь продолжать доносить свое творчество публике снова и снова!

Кстати, 17 октября в Латвийской Национальной опере пою Надину в «Любовном напитке», следующий показ 5 декабря. И еще у нас с пианисткой Инной Давыдовой камерный вечер, он запланирован 10 декабря в Малой гильдии».  

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