Золотая рыбка: шпроты и другие рыбные консервы скоро сильно вырастут в цене

Он пояснил, что дефицит кильки обусловлен значительным сокращением квоты на вылов, а также уменьшением численности кильки, наблюдаемой в Балтийском море. Также продлен срок запрета на вылов рыбы, что существенно снизит доступность сырья и повысит его цену.

Бабрис отметил, что рыбаки не могут объяснить нехватку кильки, но ее основной причиной может быть работа крупных и мощных рыболовных судов, специализирующихся на поставках производителям рыбной муки, которые используют промышленные, безжалостные методы для вылова не только взрослой рыбы, но и большого количества мальков кильки, что снижает воспроизводство популяции.

Покупателей готовят к тому, что цена на рыбные консервы на прилавках латвийских магазинов скоро заметно увеличится. А она и без того немаленькая. За небольшую баночку наших традиционных шпрот, в зависимости от расфасовки и производителя, уже просят от 2-х до 3,89-ти евро. А будет еще дороже. Как минимум, процентов на двадцать. То есть шпроты будут стоить примерно столько, сколько еще три-четыре года назад стоила 100-граммовая баночка красной икры.

По словам Бабриса, если еще недавно предприятие могло закупать кильку по 30 центов за килограмм, то сейчас цена составляет около одного евро за кило, причем ожидается, что она продолжит расти, вплоть до конца года.

Чтобы свести концы с концами и не обанкротиться, у производителей не остается иного выхода, как повышать цену на свою продукцию. Иначе просто не выжить. Ведь в бизнесе рыбных консервов прибыль составляет всего около 5%.

Так что мы должны быть готовыми к тому, что некогда дешевые рыбные консервы мало-помалу превратятся в товар класса люкс. Точная цифра подорожания не прозвучала, однако по словам Бебриса, цены на рыбные консервы, в зависимости от вида, уже несколько лет растут на 20-40% в год. Так что нам нужно готовиться к тому, что рыбные консервы вырастут в цене как минимум на 20 %. Но, вероятно, цифра будет больше. Ведь кроме повышения цен на сырье есть и другие факторы – рост цен на томатную пасту, алюминий, из которых изготавливаются банки, а впереди у нас еще и повышение цена на электричество.