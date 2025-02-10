Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 10. Февраля Завтра: Paula, Pauline
Доступность

Золотая рыбка: шпроты и другие рыбные консервы скоро сильно вырастут в цене

Редакция PRESS 10 февраля, 2025 14:05

Важно 0 комментариев

Facebook

Скоро шпроты могут стать редким деликатесом, поскольку переработчики рыбы будут испытывать нехватку сырья кильки, сообщил агентству LETA председатель правления производителя рыбных консервов AS «Brīvais vilnis» Арнольдс Бабрис.

Он пояснил, что дефицит кильки обусловлен значительным сокращением квоты на вылов, а также уменьшением численности кильки, наблюдаемой в Балтийском море. Также продлен срок запрета на вылов рыбы, что существенно снизит доступность сырья и повысит его цену.

Бабрис отметил, что рыбаки не могут объяснить нехватку кильки, но ее основной причиной может быть работа крупных и мощных рыболовных судов, специализирующихся на поставках производителям рыбной муки, которые используют промышленные, безжалостные методы для вылова не только взрослой рыбы, но и большого количества мальков кильки, что снижает воспроизводство популяции.

Покупателей готовят к тому, что цена на рыбные консервы на прилавках латвийских магазинов скоро заметно увеличится. А она и без того немаленькая. За небольшую баночку наших традиционных шпрот, в зависимости от расфасовки и производителя, уже просят от 2-х до 3,89-ти евро. А будет еще дороже. Как минимум, процентов на двадцать. То есть шпроты будут стоить примерно столько, сколько еще три-четыре года назад стоила 100-граммовая баночка красной икры.

По словам Бабриса, если еще недавно предприятие могло закупать кильку по 30 центов за килограмм, то сейчас цена составляет около одного евро за кило, причем ожидается, что она продолжит расти, вплоть до конца года.

Чтобы свести концы с концами и не обанкротиться, у производителей не остается иного выхода, как повышать цену на свою продукцию. Иначе просто не выжить. Ведь в бизнесе рыбных консервов прибыль составляет всего около 5%.

Так что мы должны быть готовыми к тому, что некогда дешевые рыбные консервы мало-помалу превратятся в товар класса люкс. Точная цифра подорожания не прозвучала, однако по словам Бебриса, цены на рыбные консервы, в зависимости от вида, уже несколько лет растут на 20-40% в год. Так что нам нужно готовиться к тому, что рыбные консервы вырастут в цене как минимум на 20 %. Но, вероятно, цифра будет больше. Ведь кроме повышения цен на сырье есть и другие факторы – рост цен на томатную пасту, алюминий, из которых изготавливаются банки, а впереди у нас еще и повышение цена на электричество.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Инфляция снижается: какими были цены в январе

Новости Латвии 14:20

Новости Латвии 0 комментариев

Потребительские цены в Латвии в январе этого года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем и на 3% в годовом исчислении - в январе этого года по сравнению с январем 2024 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Потребительские цены в Латвии в январе этого года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем и на 3% в годовом исчислении - в январе этого года по сравнению с январем 2024 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать

Едем за лекарствами в Египет, Литву, Эстонию: почему в Латвии не дешевеет?

Бизнес 13:57

Бизнес 0 комментариев

С нового года за приобретение каждого рецептурного препарата в аптеке приходится доплачивать 75 центов сверх его стоимости. Это называется доплатой за услуги фармацевта. По замыслу чиновников из Министерства здоровья, данное нововведение является частью государственной программы по снижению цены на лекарства. Однако потребители пока не оценили такой заботы госчиновников. Петиция с требованием отменить данную плату, размещенная на портале общественных инициатив Manabalss.lv, в рекордные сроки набрала требуемые 10 тысяч голосов граждан Латвии. Чем же вызвано подобное недовольство, ведь заявленные цели можно даже приветствовать?

С нового года за приобретение каждого рецептурного препарата в аптеке приходится доплачивать 75 центов сверх его стоимости. Это называется доплатой за услуги фармацевта. По замыслу чиновников из Министерства здоровья, данное нововведение является частью государственной программы по снижению цены на лекарства. Однако потребители пока не оценили такой заботы госчиновников. Петиция с требованием отменить данную плату, размещенная на портале общественных инициатив Manabalss.lv, в рекордные сроки набрала требуемые 10 тысяч голосов граждан Латвии. Чем же вызвано подобное недовольство, ведь заявленные цели можно даже приветствовать?

Читать

airBaltic попала в рейтинг лучших авиакомпаний мира

Новости Латвии 13:40

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская авиакомпания "airBaltic" включена в рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный глобальным агентством "Airline Ratings", которое обобщает новости авиационной отрасли, отзывы пассажиров и оценки безопасности, сообщили агентству ЛЕТА представители авиакомпании.

Латвийская авиакомпания "airBaltic" включена в рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный глобальным агентством "Airline Ratings", которое обобщает новости авиационной отрасли, отзывы пассажиров и оценки безопасности, сообщили агентству ЛЕТА представители авиакомпании.

Читать

Из Риги запустят прямые рейсы до Нью-Йорка

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

Авиакомпания "Norse Atlantic Airways" в будущем планирует рейсы по маршруту Рига-Нью-Йорк, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Авиакомпания "Norse Atlantic Airways" в будущем планирует рейсы по маршруту Рига-Нью-Йорк, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Читать

Комплексы неполноценности и некомпетентности: музыкант критикует выбор песни на Евровидение

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

В минувшие выходные стало известно, какая песня в этом году поедет от Латвии на конкурс "Евровидение", и, судя по реакции в соцсетях, многих выбор разочаровал.

В минувшие выходные стало известно, какая песня в этом году поедет от Латвии на конкурс "Евровидение", и, судя по реакции в соцсетях, многих выбор разочаровал.

Читать

Групповое насилие в пансионате «Майори»: преступления 50-х

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

В 50-х годах прошлого века газета для многих жителей страны служила инстанцией, куда можно было обратиться со своими бытовыми проблемами. И они решались государственными структурами. Но это письмо, которое послужило отправной точкой для статьи с красноречивыми названием «Выродки» О. Бородина, опубликованное в газете «Советская молодежь» в номере от 10.05.1959 года выделялось из остальной почты. Девушка Галина прямо обвиняла парней в насилии над ней.

В 50-х годах прошлого века газета для многих жителей страны служила инстанцией, куда можно было обратиться со своими бытовыми проблемами. И они решались государственными структурами. Но это письмо, которое послужило отправной точкой для статьи с красноречивыми названием «Выродки» О. Бородина, опубликованное в газете «Советская молодежь» в номере от 10.05.1959 года выделялось из остальной почты. Девушка Галина прямо обвиняла парней в насилии над ней.

Читать