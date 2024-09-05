В Латвии, если ты не богатый предприниматель или не госчиновник с хорошим соцпакетом, надо болеть избирательно. Открывать сначала сайт е-поликлиники, смотреть, какие медуслуги доступны, - и позволять себе лишь те недомогания, на лечение которых остались государственные квоты.

Увы, остались сплошные слезы. Вот я прямо сейчас в порядке эксперимента прочесали кое-какие медцслуги, предлагаемые VCA (Veselības centru apvienība), и докладываем.

Болезни гормональной системы лучше отложить до следующего года — бесплатных консультаций эндокринологов в этом году больше нет. Впрочем, исследовать вашу щитовидку, поджелудочную железу или надпочечники тоже негде: государственные квоты на ультрасонографию этих органов тоже закончились.

Сердце может прихватить — только если вы живете в Риге, Юрмале или Даугавпилсе. В Риге это могут сделать 2 жителя столицы (осталось только 2 места), в Юрмале и Даугавпилсе — по одному. Но опять-таки — рассчитывайте время. Если вы даугавпилчанин, не позволяйте сердцу болеть сейчас, поскольку тот единственный прием возможен 15 октября (если его не перехватит кто-то другой). Кстати, на эхокардиографию не рассчитывайте: все квоты кончились. Доктор должен поверить вам на слово и лечить по наитию.

Болезни пищеварительной системы на сентябрь-декабрь этого года тоже надо отменить. Допустим, что-то закололо в правом боку или под диафрагмой, или ниже пупка — терпите. Узнать конкретно, что это там колет или сжимается спазмом, не получится: все квоты на ультрасонографию живота давно выбраны. И на колоноскопию квоты закончились. На гастроскопию во всей стране осталась 1 бесплатная квота — в Даугавпилсе, на конец сентября. Но не кручиньтесь: ну, куда бы вы пошли с результатом обследования? Госквоты на гастроэнтерологов тоже закончились.

С урологическими проблемами в Латвии могут рассчитывать бесплатно на разовую консультацию 5 жителей страны: 4 рижанина, 2 юрмальчанина и 1 даугавпилчанин. Правда, ультрасонографию почек и мочевого пузыря доктору не предъявить: квоты кончились. Но ведь в 19 веке УЗИ тоже не было, а как-то же лечили, верно? Предложите доктору вспомнить эти старые добрые времена.

Кашляете? Прекратите! Компьютерную томографию легких вам все равно за госсчет не сделают. Ни с контрастным веществом (квоты кончились), ни без оного (кончились тем более). Однако уши у вашего семейного доктора еще на месте? Пусть навострит их и слушает хорошенько через стетоскоп.

Шум в ушах, спазматические головные боли отменяются — исследовать сосуды шеи и головы за госсчет невозможно: квот нет. Но есть старинный способ: стукните себя по коленке, это переключит вас на другую боль.

Ой, погодите, пока не стукайте! Квоты на консультации травматологов-ортопедов тоже кончились. Есть одно место — в Юрмале, 1 юрмальчан может стукать. А все остальные — просто ущипните себя за что-нибудь.

Ну, что вы на меня смотрите с таким упреком? Я все равно ничего не вижу. Зрение упало, а квоты на офтальмологов уже выбраны.

Тем, кто думает, что ситуация в больницах лучше, чем в поликлиниках: это — иллюзии. Еще три недели назад Latvijas Avīze цитировала председателя правления Алуксненской больницы Маруту Каулиню: «Знаю, что есть больницы, которые за обследования в приемном отделении требуют оплаты с пациентов, состояние которых не острое. Мы этого пока не практикуем, хотя имеем право требовать оплату с учетом правил Кабинета министров. В Алуксненской больнице пациенты платят только за медикаменты, если не происходит госпитализация. Сейчас в Министерстве здравоохранения создана рабочая группа, которая пересматривает правила, определяющие, за какие медицинские услуги, полученные пациентом на койке приемного отделения в течение 24 часов, следовало бы платить государству, а за какие - самому пациенту».

Понятна тенденция? Даже в приемном покое за что-то придется платить.

Так что дальше список доступных по государственной квоте медицинских услуг исследуйте сами. А мы лучше пойдем займемся аутотренингом: «У меня теплые ноги, я спокоен, у меня ничего не болит...».