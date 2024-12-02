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Зимним утром не заводится авто: советы по уходу за аккумулятором

Редакция PRESS 2 декабря, 2024 13:36

Новости Латвии 0 комментариев

Зимнее утро с температурой ниже нуля часто может преподнести неприятный сюрприз: нужно спешить на работу, везти детей в сад, а автомобиль не заводится. Как избежать этих проблем? Эксперт объясняет, почему аккумуляторы могут не работать в холодное время и как ухаживать за ними в зимние месяцы.

Как холод "съедает" мощность аккумулятора 

"Чем ниже температура, тем быстрее снижается ёмкость аккумулятора, что затрудняет запуск двигателя," – объясняет Линардс Друкманис, специалист по продуктам компании Inter Cars Latvija. "Например, при +25 °C аккумулятор обеспечивает полную мощность, а при -18 °C его ёмкость снижается до 40%. При -30 °C ёмкость составляет всего около 18% от максимальной мощности. При этом для запуска двигателя в холодное время требуется больший пусковой ток, так как стартеру и двигателю нужно больше энергии."

Это связано с тем, что при низких температурах густеет моторное масло, что увеличивает сопротивление, а также сгущается электролит – это замедляет прохождение тока через аккумулятор и уменьшает доступную энергию для старта.

Важные шаги по уходу за аккумулятором зимой 

Для того чтобы аккумулятор не терял мощность, эксперт рекомендует несколько профилактических мер. Во-первых, важно регулярно подзаряжать его – для поддержания оптимальной ёмкости аккумулятор желательно заряжать каждые три-шесть месяцев, используя качественное зарядное устройство с автоматическим отключением. Во-вторых, необходимо поддерживать контакты аккумулятора в чистоте и защищать их от влаги, так как "хороший контакт предотвратит нежелательные разряды, что особенно важно зимой," – отмечает Л.Друкманис.

 

Конечно, также важно убедиться, что генератор и стартер находятся в хорошем техническом состоянии. Это снижает нагрузку на аккумулятор и ускоряет его зарядку.

Ухаживая за аккумулятором зимой, важно избегать перезарядки, так как это может привести к перегреву, испарению воды из электролита и коррозии внутренних пластин. Регулярная проверка уровня заряда с помощью вольтметра и подзарядка раз в полгода помогут значительно продлить срок службы аккумулятора.

Что делать, если машину не удается завести? 

Если утром машина не заводится, причина не всегда в аккумуляторе. Если аккумулятор крутит стартер, но автомобиль не заводится, нужно проверить топливную систему в ближайшем автосервисе. Если же аккумулятор не может провернуть стартер и индикаторы на панели слабые, скорее всего, аккумулятор разряжен, и его нужно заменить. Опытные водители могут завести машину "с толкача", "с буксира" или с помощью пусковых проводов, попросив помощи у друзей или соседей. Если это невозможно, Друкманис рекомендует обратиться в автосервис.

Хорошей альтернативой может быть аэрозоль для быстрого старта, который можно приобрести в автосервисе или магазине, однако и этот метод следует применять осторожно. В дизельных авто перед запуском можно несколько раз прогреть свечи накаливания, что не повлияет на возможности аккумулятора завести машину.

Если ничего из вышеперечисленного не помогает, машину следует доставить в сервис для более глубокой диагностики. Если потребуется замена аккумулятора, специалист Inter Cars Latvija рекомендует следовать указаниям производителя по мощности и проконсультироваться со специалистами для выбора подходящей модели.

Аккумуляторы, подходящие для зимы в Латвии 

Сегодня наиболее распространённые виды аккумуляторов – это свинцовые, EFB (усиленные стандартные) и аккумуляторы AGM. Л.Друкманис отмечает, что для климата Латвии лучше всего подходят AGM-аккумуляторы, которые быстрее восстанавливают уровень заряда в холодную погоду и лучше адаптируются к низким температурам, что особенно полезно в городских условиях и на коротких маршрутах.

Влияние электроники на аккумулятор зимой 

Интенсивное использование электронных устройств в автомобиле также снижает ёмкость аккумулятора, особенно на коротких поездках. По словам эксперта, "чем больше электронных устройств используется, тем чаще требуется дополнительная зарядка, чтобы аккумулятор не терял ёмкость".

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