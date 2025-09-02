Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жизнь без инфаркта и инсульта. Как победить коварный холестерин?

В последнее время в разговорах, касающихся здоровья, все чаще звучит слово «холестерин». Его называют и вредным, и коварным, и даже убийцей. На самом деле не весь холестерин вреден: он вырабатывается в нашем организме естественным путем. Проблема возникает только тогда, когда образуется его избыток.

Хорошая новость

Лишний холестерин откладывается на стенках сосудов, превращаясь в атеросклеротические бляшки, которые сначала сужают, а позднее закупоривают сосуды. Когда сосуд полностью блокируется, происходит инфаркт или инсульт. И не надо иметь диплом врача, чтобы понять, что это плохо...

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 50 процентов инфарктов и инсультов связано с высоким содержанием холестерина в крови. Это ужасная новость. Но есть и хорошая! Она состоит в том, что риск–фактор этих заболеваний можно ослабить. Именно для этого и создан Redasin Forte, позволяющий поддерживать уровень холестерина на нормальном уровне.

По заветам китайских императоров

Финская компания Hankintatukku выпустила на основе красного риса уникальные таблетки Redasin Forte, способствующие тому, чтобы холестерин в нашем организме всегда был на должном уровне. В его составе — фолиевая кислота, коэнзим Q10, витамины B6 и B12, которые защищают сердце. А еще — красный рис.

Красный рис — продукт уникальный. Это китайское кушанье с незапамятных времен подавали в Поднебесной только на императорский стол. (От природы рис, разумеется, не бывает красным, его получают путем ферментации риса с красными дрожжами, научное название которых — Monascus purpureus).

Без инфаркта и инсульта

В течение многих столетий красный рис использовался в китайской медицине как средство, которое обладает поистине волшебным эффектом — понижает уровень холестерина, сокращает вероятность заболеваний сердца и улучшает кровоток. Несколько лет назад в США провели эксперимент: давали красный рис пациентам, у которых уровень холестерина зашкаливал. Всего за полгода уровень холестерина снизился до нормы! А значит, у нас нет повода завидовать китайским императорам! Redasin Forte поможет прожить долгую жизнь без инфаркта и инсульта.

Помоги своему сердцу!

Для того чтобы ваше сердце всегда работало в нормальном режиме, не нужно дожидаться болезненных симптомов. Важно вовремя поддержать его и не допустить сбоев. Для этого разработаны специальные сердечные витамины Cardiosan. В их состав входят компоненты, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья сердца и замедляют его старение: магний, фолиевая кислота и витамины B6 и B12.

Магний отвечает за стабильную работу сердечной мышцы и кровеносной системы, расширяет сосуды, способствует нормализации кровяного давления, борется со стрессами.

Фолиевая кислота участвует в кроветворении и формировании красных кровяных телец. Витамин B6 способствует обмену белков, жиров, холестерина и образованию гемоглобина. При недостаточности этого витамина в крови образуются сгустки, закупоривающие артерии.

Витамин B12 играет важную роль в метаболизме аминокислот. Недостаток этого витамина приводит к развитию частичной или вторичной сердечной недостаточности.

Помогите своему сердцу, и оно ответит вам благодарностью!

Важно! Redasin Forte и Cardiosan созданы только из натуральных компонентов, не содержат глютена и подсластителей.

Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания. О необходимости использования пищевой добавки обязательно консультируйтесь с семейным врачом.

