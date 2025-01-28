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Живы лишь 25 из 33 израильских заложников, обещанных к обмену ХАМАС

© BBC 28 января, 2025 11:26

Мир

Из Израиля поступают некоторые подробности о заложниках, которых боевики ХАМАС должны освободить в ближайшие недели, в рамках достигнутого сторонами соглашения о прекращении огня.

Пресс-секретарь правительства Израиля Давид Менцер подтвердил ранее уже утекшую в местные СМИ информацию о том, что живы лишь 25 из 33 похищенных израильтян, находившихся в плену у боевиков.

«Освобождение» остальных восьми будет де-факто передачей тел погибших в плену жертв  нападения ожидавшим их семьям.

Из заявления пресс-секретаря израильского кабинета можно сделать вывод, что спецслужбы страны были осведомлены обо всех погибших без исключения.

«Список, полученный от ХАМАС, совпадает с данными израильской разведки, — сообщил Менцер.

— Поэтому я могу сообщить вам, что 25 наших заложников живы, а восемь были убиты боевиками ХАМАС».

По словам Менцера, «семьи [всех восьми погибших] уже проинформированы о ситуации с их родственниками».

Достигнутое сторонами соглашение о прекращении огня в Газе на первом этапе сделки предусматривает возвращение в свои семьи 33 израильтян — в обмен на выход из израильских тюрем примерно 1900 палестинцев.

На данный момент из списка подлежащих обмену заложников в два приёма освобождены семь человек, все они — женщины.

В прошедшую субботу из плена вышли четыре израильтянки: Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг. Вся четверка служила в армейском подразделении, ведущем непрерывное наблюдение за границе с Газой, и была захвачена одновременно, когда в ходе нападения 7 октября 2023 боевики ХАМАС взяли их базу штурмом.

Ещё неделей раньше, в день официального прекращения огня, на свободу отпустили Роми Гонен, Дорон Штайнбрехер и Эмили Дамари.

Таким образом из 26 имен израильтян, по-прежнему остающихся в обменнои списке, живы, как теперь выяснилось, только 18 человек.

Израильский военный врач Ави Банов, осматривавший освобожденных, рассказал агентству Reuters, что некоторых заложниц месяцами держали в подземных туннелях, без доступа дневного света и с минимальным контактом с людьми. А кто-то и вовсе находился в таких условиях на протяжении всего заключения, то есть больше года.

Заложницы также рассказали врачу, что в последние дни перед освобождением обращаться с ними стали чуть лучше: дали принять душ, переодеться в чистое и стали чуть лучше кормить.

На вопрос, есть ли на телах заложниц следы пыток или жестокого обращения, врач отвечать отказался, ссылаясь на врачебную тайну.

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