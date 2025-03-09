Женский день бывает и таким: Херманис призвал подумать о производстве в Латвии атомного оружия

Он пишет следующее:

"Одной из главных задач будущего правительства Латвии должно было бы быть создание программы по производству атомного оружия.

Например, Израиль в четыре раза меньше Латвии, и у них оно есть. Изготовление, вроде бы, довольно элементарная вещь, проблема в компонентах. Надеюсь, что будущие наши руководители этим тоже займутся".

Далее он продолжает:

"Два года назад, когда в "Фейсбуке" я активно подстрекал и призывал заминировать восточную границу Латвии противопехотными минами, надо мной все там смеялись. А позавчера это одобрили президенты Польши, Финляндии и Литвы. Можем, конечно, подождать еще два года".

Этот пост получил 122 лайка и много комментариев. Вот некоторые из них:

- Может быть, все же стоило увеличить вооруженные силы до разумной численности, завершить строительство заборов, мостов, железных дорог, полигонов и других оборонительных сооружений, эффективизировать структуры безопасности, радикально сократить коррупцию, навести порядок в здравоохранении, образовании и управлении государством и муниципалитетами?

- Против кого мы им будем воевать? В ядерной войне нет победителей, я еще понимаю, что США вооружались против СССР - посередине океан, там можно надеяться что-то успеть первым и не получить то же самое в ответ (хотя и нереально), но не в маленькой Европе. Латвия бросит бомбу на другого и дальше будет жить счастливо? Так, что ли?

- В принципе это главная задача, так как ядерная доктрина - гарант мира.

- Чтобы хотя бы теоретически чего-то такого достичь, надо, чтобы кто-то из великих держав за это вступился, чтобы у нас было ядерное оружие. Без этого, как только мы начнем что-то делать, нас обложат санкциями так, что мало не покажется. Если этого не хватит, то отдадут русским, чтобы они сюда пришли и навели порядок - и все это поддержат.

- Мы железную дорогу-то не можем построить, какое еще ядерное оружие. Даже если бы оно было, русским было бы все равно.

- Ну, какой-нибудь учебник по физике стоит почитать. Видимо, в школе не удалось.