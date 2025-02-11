Женщина из Украины выпала из рижской многоэтажки: трагедия в Плявниеках

В пятницу днем ​​около жилого дома на улице Земес собралось несколько экипажей с сотрудниками правоохранительных органов. На тротуаре было обнаружено тело пожилой женщины. Скорее всего, она выпала с балкона своей квартиры.

Мария, проживающая на четвертом этаже, говорит, что тело женщины упало прямо под ее окнами. До этого никаких зловещих звуков не было замечено.

«Абсолютно ничего не было». Я была дома, телевизор был выключен, я собиралась в магазин. Было около одиннадцати часов, но я даже не слышала и не знала, что там происходит. Идя в магазин, я не заметила, что с другой стороны дома уже стояла полиция. Но когда я вернулась в два часа, увидел там полицию, а она лежала прямо под моими окнами. Только позже я узнала, что она с пятого этажа. Когда приехал катафалк, над погибшей склонилась девушка и долго прощалась с ней.

Ближайшая соседка погибшей женщины рассказала, что пенсионерка жила одна, поэтому окружающие предположили, что несчастный случай произошел из-за ее одиночества.

"Она из Украины, около 80 лет. Когда началась война, дети забрали её и сняли здесь квартиру. Сами они уехали за границу, может быть, поэтому. Ну, вот как оно есть, я не знаю", - говорит соседка.

Пока нельзя с полной уверенностью утверждать, что женщина умерла добровольно. В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, однако предварительная информация не указывает на то, что в отношении женщины было применено насилие.