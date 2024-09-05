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Железная дорога терпит убытки: вероятно, собственных денег не хватит, чтобы покрыть все расходы

© LETA 5 сентября, 2024 16:33

Бизнес 0 комментариев

Иллюстративное фото

Оборот концерна ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) в первом полугодии этого года составил 117,196 млн евро, что на 8,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года, а убытки увеличились на 33,7% - до 3,551 млн евро, следует из опубликованной компанией информации.

При этом собственный оборот LDz в первом полугодии 2024 года составил 75,204 млн евро, что на 6,3% меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года. В то же время оборот LDz в первом полугодии текущего года без учета платежей по финансовому балансу составил 71,657 млн евро, а убыток - 3,546 млн евро.

В первой половине 2024 года общественная инфраструктура LDz использовалась для перевозки 6,109 млн тонн грузов, что на 21,1% меньше, чем в первой половине прошлого года, и 8,99 млн пассажиров, что на 9,3% больше.

В первом полугодии текущего года количество километров, пройденных поездами, включая технологические, но без учета собственных километров LDz увеличилось на 8,4% по сравнению с первым полугодием 2023 года, в том числе в перевозке пассажиров увеличилось на 20,6%, а в перевозке грузов сократилось на 15,3%.

Наибольшая доля грузовых перевозок в первом полугодии текущего года пришлась на импортные перевозки, на долю которых пришлось 63,5% от общего объема перевозок. В первом полугодии 2024 года импортные перевозки составил 3,88 млн тонн, что на 15,7% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

В первом полугодии 2024 года наиболее значительная доля перевозок приходилась на транспортировку зерна, продуктов переработки зерна, семян и плодов (42%) и нефти и нефтепродуктов (19%). Доля древесины и изделий из нее в общем объеме перевозок составила 3,5%, удобрений - 2,4%, угля - 2,4%, прочих грузов - 30,7%.

В отчете руководства указано, что в связи с изменением геополитической ситуации и международными экономическими санкциями против России и Беларуси LDz может не выполнить условия финансового баланса в 2024 году, и "Latvijas dzelzceļš" не сможет в течение года из собственных средств покрыть все расходы на содержание железнодорожной сети.

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