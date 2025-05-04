«Железная дорога от Саласпилса до Литвы за лето?» Ролик об укладке рельсов в Германии пробудил эмоции

Вот и @realNepareizais описывает в соцсети свою реакцию на этот ролик:

"Немецкое предприятие кладет 14 тысяч метров рельсов В НЕДЕЛЮ. За несколько месяцев они могли бы перестроить/модернизировать, например, ж/д линию Рига - Лиепая. Если бы договориться с кем-то, кто привезет гравий и каменный щебень, сделали бы ж/д насыпь, рельсы Rail Baltica Саласпилс - Литва можно было бы проложить за одно лето? Что это за парни, кто это организует, насколько они больше получают, чем наши строители Rail Baltica? Точно есть и другая техника. Вижу комментарии - кончай фантазировать, ты ничего не понимаешь, у нас болота, требования по безопасности... дай работать ПРОФЕССИОНАЛАМ, не мешай. Хорошо-хорошо, я-то ничего, я не эксперт, молчу, слушаю наших мудрецов, как в жизни все сложно. Нельзя так скоро построить ж/д, как это здесь делали 150 или 100 лет назад".

А вот какие мнения высказывают в комментариях:

- Ну, в Европе и в мире, в нормальных странах все такие проекты делаются быстро. В Риге на постройку 2 км Елгавского и Бауского шоссе надо 2 года. Просто у нас, чем более затянут проект, тем легче деньги в тумбочке найти.

- Эти тексты - насколько все сложно и серьезно, иначе, чем где-то еще, типичны и характерны для Латвии.

- А как же Эвике с Бришкенсом украсть (обещанные) деньги? Так ведь невозможно будет ничего украсть (удорожить). Да и вся работа будет сделана СРАЗУ.

- Rail Baltica за одно лето? Без правления, совета и рабочих групп? Кому бы это было выгодно?

- Наши ему не дадут допуск, неважно, что он умеет и может.

- Приходилось слышать, что немецкие строители втрое дороже, но в конце получается 1/2 от нашей цены, потому что все вовремя и с нормальным качеством.

- Мочь-то могли бы, но без откатов сюда никого не пустят.

- В Латвии местные политики НИКОГДА не позволят строителю мирового класса прийти и построить. Грустно, но факт. Поэтому и мосты мы тоже проектируем и строим по стандарту СССР 50-х годов. Столько бетона тратится, чтобы танковая колонна безопасно проехала... В результате переплачиваем и строят долго.