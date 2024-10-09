Ждём грозу: прогноз по Латвии на ближайшее время

В ночь на четверг прогнозируется преимущественно облачная погода. В центральных и восточных районах пройдут дожди, в некоторых местах возможна гроза. Ветер ожидается юго-восточный, южный и юго-западный от слабого до умеренного, в Видземе - порывистый. Местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +9…+13 градусов.

В столице небо будет затянуто облаками и в первой половине ночи пройдут дожди. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, южный ветер, воздух остынет до +13…+14 градусов.

В светлое время суток небо прояснится лишь местами, но существенных осадков не ожидается. Будь дуть юго-восточный, южный ветер от слабого до умеренного, во второй половине дня в Курземе он будет порывистым. Воздух прогреется до +15…+20 градусов.

Днем в Риге тоже ожидается преимущественно облачная погода, однако без осадков. Сохранится слабый до умеренного юго-восточный, южный ветер, температура воздуха поднимется до +18…+19 градусов.