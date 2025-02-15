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Жалоба в соцсетях: сходили, называется, с ребенком к врачу…

Neatkarīgā Rīta Avīze 15 февраля, 2025 12:39

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Мама маленькой девочки опубликовала в соцсети "Х" пост с жалобой на то, как она неудачно сходила с дочкой к детскому неврологу и что при этом пережил ребенок, пишет Tautaruna.nra.lv.

Женщина по имени Элина рассказала следующее:

"Ребенка (2,5 лет) надо раздеть, на часах 8:40, незнакомая обстановка, чужой человек. Докторша подходит со своим молоточком и без объяснения начинает у дочери проверять рефлексы. Та сопротивляется, плачет. "Как ты себя ведешь?" - говорит доктор. Детский (!!) специалист, а понимания о сотрудничестве - ноль".

Комментаторы делятся своим опытом, советуют обратиться к другим врачам, а еще высказываются следующим образом:

- Наверняка визит за государственный счет? Тогда это совершенно не удивляет.

- Похоже, что докторша пенсионного возраста!

- У меня, скорее, возникает вопрос - какие рефлексы проверять, если время визита неспроста назначено на 8:40, а не на 8:30 или даже 8:20. Это означает, что врач должна успеть за час трех таких принять.

- 35 лет назад, невролог. Ребенок только что поел и заснул. У невролога надо раздеть, ребенок должен стоять, а он спит. Вывод: у ребенка неврологические проблемы, не реагирует правильно. Ну, я выбросила рецепты в мусорник. А 35 лет спустя у ребенка - высшее образование, хорошая работа, муж и сын.

- Это, видимо, для них характерно: у нас был точно такой же негативный опыт у мальчика в 3 года с одним молодым, но известным детским неврологом.

- Советские традиции вечно живы. Помещение можно отремонтировать, оборудование - купить, культура наследуется.

(Иллюстративное фото.)

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