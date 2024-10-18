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Зеленский заверил, что Украина не готовится обзавестись ядерным оружием

© BBC 18 октября, 2024 10:37

Мир 0 комментариев

Фото LETA

Интерпретация прессой слов Владимира Зеленского о выборе Украины между членством в НАТО и обладанием ядерным оружием заставила украинского президента разъяснить, что Украина не готовится обзавестись атомной бомбой.

На пресс-конференции вечером в четверг в Брюсселе журналист, напомнив Зеленскому его слова, сказанные на предыдущем брифинге, днем там же, в Брюсселе, спросил, сколько времени может понадобиться Украине, чтобы создать собственное ядерное оружие.

«Иногда мы создаем проблемы сами себе, и вы сейчас начали делать именно это. Мы никогда не говорили, что мы готовимся создать ядерное оружие или что-либо в этом роде», — цитирует агентство Укрiнформ ответ Зеленского.

Президент Украины напомнил, что он говорил о том, что Будапештский меморандум 1994, по которому Украина отказалась от оставшегося на ее территории советского ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности со стороны США, России и Великобритании, не защитил страну от нападения России.

«Это означает, что это [Будапештский меморандум] не является хорошим зонтиком для нашей безопасности. Именно поэтому я сказал, что не имею альтернативы, кроме НАТО. Таков был мой сигнал. Но мы не изготавливаем ядерное оружие. Пожалуйста, не продвигайте эти мессиджи», — цитирует агентство Зеленского.

На брифинге в четверг днем Зеленский рассказал, как обсуждал тему приема Украины в НАТО с Дональдом Трампом во время визита в США в конце сентября.

По словам Зеленского, он напомнил Трампу о Будапештском меморандуме 1994 года и сказал, что коль скоро этот документ не защитил Украину от нападения России, то теперь страна имеет два варианта обеспечения своей безопасности: либо снова обзавестись ядерным оружием, либо вступить в НАТО — и выбирает второй из них.

 

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