Fox News — консервативный телеканал. Известно, что его часто смотрят сам кандидат от республиканской партии и многие его сторонники.

Опросы общественного мнения показывают, что разрыв между Трампом и Камалой Харрис остается в пределах статистической погрешности, так что предсказать победителя выборов 5 ноября невозможно.

«Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом… Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину», — сказал Зеленский в эфире Fox News.

Сам Трамп после их встречи говорил лишь, что в случае победы на выборах добьется «справедливой сделки для всех». До того он уклонялся от ответа на вопросы о том, желает ли он победы Украины и выражал сомнения в том, что ее следует поддерживать.