Зеленский рассказал о «замечательном» разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, отмечают агентства dpa и Reuters. Сам Зеленский написал в Telegram-канале в ночь на 7 ноября, что "провел замечательный телефонный разговор с Президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой (орфография оригинала сохранена. - Ред.)".

"Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", - говорится в посте.

"В обороне от российского нападения Украина зависит от поддержки США, - констатирует агентство dpa. - В Киеве есть опасения, что Трамп может прекратить поставки военной помощи и что республиканец хочет добиться окончания войны при массивных уступках хозяину Кремля Владимиру Путину".

Киевская корреспондентка новостной передачи Tagesschau немецкого общественно-правового телеканала ARD Ребекка Барт (Rebecca Barth) назвала заявления Зеленского "явным заискиванием с целью добиться расположения победителя выборов в США Дональда Трампа". В то же время многие политики в Киеве надеются на "новую динамику" в отношениях Украины и США после избрания Трампа на второй президентский срок, указывает Барт.

Помощь США Украине

Со своей стороны американский телеканал CNN напоминает, что администрация действующего президента США Джо Байдена предоставила Киеву помощь на десятки миллиардов долларов в виде оружия и поддержки для украинского бюджета. "Администрация (Байдена. - Ред.) планирует продолжать поддерживать Киев настолько, насколько это возможно, до вступления Трампа в должность", - отмечают американские журналисты.

В ходе избирательной кампании Дональд Трамп и кандидат на должность вице-президента США Джеймс Дэвид Вэнс неоднократно критиковали то, что на поддержку Украины в войне с Россией США тратят существенно больше, чем европейские страны. Наблюдатели опасаются, что Трамп после вступления в должность президента может резко сократить объемы помощи Украине.

Трамп о Зеленском и войне в Украине

17 октября в интервью популярному ютуберу Патрику Бет-Дэвиду Дональд Трамп заявил, что Зеленский "не должен был допустить начала войны".

Тогдашний кандидат республиканцев на выборах президента США назвал украинского лидера "одним из величайших продавцов", которых он когда-либо видел, и восхитился тем, сколько помощи Украина получила от Соединенных Штатов.

"Кто еще за всю историю получал такие деньги?" - задал он риторический вопрос. - Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу помогать ему, потому что я очень сочувствую этим людям (украинцам. - Ред.). Но он не должен был допустить начала этой войны. Эта война - проигрышная".