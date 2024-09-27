Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Зеленский и Путин хотят конца войны, заявил Трамп на встрече с президентом Украины

© BBC 27 сентября, 2024 20:54

Мир 0 комментариев

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что прекращения войны хотят как лидер Украины, так и Владимир Путин. Трамп снова пообещал быстро закончить конфликт в случае своей победы на президентских выборах, но не уточнил, как именно он намерен этого добиться.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Нью-Йорке, в принадлежащем экс-президенту США комплексе «Трамп-тауэр».

«Я считаю, что если я выиграю, мы получим очень справедливый конец. Действительно очень быструю сделку. Это надо прекратить. И президент [Зеленский] хочет, чтобы это прекратилось. И я уверен в том, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошая комбинация. Так что мы хотим получить справедливую сделку для всех», — сказал Трамп, стоя рядом с президентом Украины после переговоров.

До встречи сообщил журналистам, что намерен рассказать Трампу о своем «Плане победы» в войне, который он накануне представил Джо Байдену и кандидату в президенты от демократов, вице-президенту Камале Харрис.

Хотя Трамп обещает закончить войну в Украине в течение суток, он не объясняет, как именно намерен этого добиться. Некоторые политики и эксперты опасаются, что он попытается склонить Украину к территориальным уступкам Москве или замораживанию конфликта. В Киеве не раз называли оба варианта неприемлемыми.

В пятницу журналисты спросили Трампа, должна ли Украина согласиться на передачу некоторых своих территорий России для окончания войны, Трамп ответил: «Посмотрим, как будут развиваться события».

Трамп начал встречу заявлением о том, что он поддерживает хорошие связи как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным. «У нас есть очень хорошие отношения [с Зеленским], и, как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим, то разрешим все очень быстро», — заявил Трамп.

На это президент Зеленский с улыбкой ответил: «Надеюсь, у нас с вами отношения лучше». «Для танго нужны двое», — отшутился Трамп.

Как передает корреспондент Би-би-си в США, Трамп и Зеленский пытались создать впечатление, что у них хорошие отношения. Но выражения их лиц говорили, что на самом деле встреча была напряженной.

Зеленский рассказывал о желании обсудить свой «План победы», но Трамп расставил акценты иначе, продолжает наш корреспондент. Тот постоянно говорил, что Украина проходит через ад и конфликт необходимо закончить. Об украинской победе он при этом не упоминал.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать
Загрузка

Борьба с «пришельцами» в Латвии: за бездействие могут оштрафовать на 3000 евро

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Читать

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16)

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы

История и культура 20:00

История и культура 0 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

Не хватает слов! Могут ли латыши ругаться на своем языке? И почему выбирают для этого русский?

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

Читать

Опасные качели исчезли с Домской площади: куда делся скандальный экологический объект за 150 тысяч евро?

Новости Латвии 19:50

Новости Латвии 0 комментариев

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать