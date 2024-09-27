Зеленский и Путин хотят конца войны, заявил Трамп на встрече с президентом Украины

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Нью-Йорке, в принадлежащем экс-президенту США комплексе «Трамп-тауэр».

«Я считаю, что если я выиграю, мы получим очень справедливый конец. Действительно очень быструю сделку. Это надо прекратить. И президент [Зеленский] хочет, чтобы это прекратилось. И я уверен в том, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошая комбинация. Так что мы хотим получить справедливую сделку для всех», — сказал Трамп, стоя рядом с президентом Украины после переговоров.

До встречи сообщил журналистам, что намерен рассказать Трампу о своем «Плане победы» в войне, который он накануне представил Джо Байдену и кандидату в президенты от демократов, вице-президенту Камале Харрис.

Хотя Трамп обещает закончить войну в Украине в течение суток, он не объясняет, как именно намерен этого добиться. Некоторые политики и эксперты опасаются, что он попытается склонить Украину к территориальным уступкам Москве или замораживанию конфликта. В Киеве не раз называли оба варианта неприемлемыми.

В пятницу журналисты спросили Трампа, должна ли Украина согласиться на передачу некоторых своих территорий России для окончания войны, Трамп ответил: «Посмотрим, как будут развиваться события».

Трамп начал встречу заявлением о том, что он поддерживает хорошие связи как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным. «У нас есть очень хорошие отношения [с Зеленским], и, как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим, то разрешим все очень быстро», — заявил Трамп.

На это президент Зеленский с улыбкой ответил: «Надеюсь, у нас с вами отношения лучше». «Для танго нужны двое», — отшутился Трамп.

Как передает корреспондент Би-би-си в США, Трамп и Зеленский пытались создать впечатление, что у них хорошие отношения. Но выражения их лиц говорили, что на самом деле встреча была напряженной.

Зеленский рассказывал о желании обсудить свой «План победы», но Трамп расставил акценты иначе, продолжает наш корреспондент. Тот постоянно говорил, что Украина проходит через ад и конфликт необходимо закончить. Об украинской победе он при этом не упоминал.