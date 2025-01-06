Зарплаты, налоги, пенсии, пособия: что изменится в новом году?

Труд и оплата

Минималка и взносы социального страхования

Размер минимальной месячной заработной платы в обычное рабочее время с 1 января 2025 года повышается с 700 до 740 евро.

* Определен максимальный размер объекта обязательных и добровольных взносов государственного социального страхования на ближайшие три года - 2025-й, 2026-й, 2027-й. Это 105 300 евро в год.

* Для лиц, получающих доходы от интеллектуальной собственности (получателей гонораров), до 31 декабря 2027 года продлен особый порядок определения и уплаты обязательных взносов государственного социального страхования.

* Для работающих родителей. С 1 января по 31 декабря 2025 года введен переходный период, во время которого родительское пособие родителю, который в период получения пособия трудоустроен или является самозанятым лицом и не находится в отпуске по уходу за ребенком, будет выплачиваться в размере 75% назначенного пособия вместо прежних 50%...

Пенсионный вопрос

Страховой стаж, доплаты, 2-й уровень...

Завершен переходный период повышения пенсионного возраста с одновременным увеличением стажа, необходимого для назначения пенсии по старости. С 1 января 2025 года право на государственную пенсию по старости имеют лица, достигшие 65-летнего возраста, одинаково - мужчины и женщины.

Страховой стаж для назначения государственной пенсии по старости увеличился с 15 до 20 лет.

* В то же время за 2 года до достижения общего пенсионного возраста жители имеют право выйти на пенсию досрочно, если их страховой стаж составляет не менее 30 лет.

В 2025 году досрочно выйти на пенсию могут лица, достигшие 63-летнего возраста.

* Продолжается постепенное восстановление выплаты доплат к пенсиям за стаж страхования, накопленный до 31 декабря 1995 года. В 2025-м доплаты к пенсии за стаж получат жители, вышедшие на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах.

* Не облагаемый подоходным налогом минимум пенсионера увеличен с 500 до 1 000 евро в месяц.

* С 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года для лиц, являющихся участниками фондированной пенсионной системы (2-й пенсионный уровень), пенсионный капитал в накопительной пенсионной системе составит 5% от объекта взносов, а в государственной нефондированной пенсионной системе (1-й пенсионный уровень) – 15% от объекта взносов...

Минимальные доходы

Пособие соцобеспечения, пороги малоимущих и нуждающихся

Нижний порог минимального дохода повышен с 20 до 22% медианного дохода. Эта мера затронет получателей государственного пособия социального обеспечения - инвалидов, которым инвалидность установлена в общем случае, и жителей пенсионного возраста.

Размер государственного пособия социального обеспечения для лиц пенсионного возраста и для лиц с 3-й группой инвалидности с 1 января 2025 года составит 166 евро (ранее – 137 евро). Это базовая сумма.

V Порог гарантированного минимального дохода:

- для первого или единственного члена домохозяйства составит 166 евро (ранее - 137 евро);

- для остальных членов домохозяйства - 116 евро (ранее - 96 евро).

V Порог дохода, при котором дается статус нуждающегося домохозяйства:

- для первого или единственного члена домохозяйства составит 377 евро (ранее - 343 евро);

- для остальных членов домохозяйства - 264 евро (ранее - 240 евро).

V Максимальный размер порога дохода для получения статуса малообеспеченного домохозяйства составит:

- для первого или единственного члена домохозяйства - 604 евро (ранее - 549 евро);

- для остальных членов домохозяйства - 423 евро (до сих пор - 384 евро).

V База для расчета минимальной пенсии по старости увеличивается:

- со 171 до 189 евро, или на 25% медианного дохода;

- для людей с инвалидностью с детства - с 206 до 226 евро, или на 30% медианного дохода.

При расчете пенсии конкретному жителю минимальный размер пенсии по старости определяется путем применения к базе расчета коэффициента 1,2, а за каждый год стажа, превышающего 20 лет, сумма увеличивается на 2% от базы расчета.

V База для расчета минимальной пенсии по инвалидности увеличивается:

- со 171 до 189 евро, или на 25% медианного дохода;

- для людей с инвалидностью с детства - с 206 до 226 евро, или на 30% медианного дохода.

При 3-й группе инвалидности пенсия по инвалидности определяется в размере базовой пенсии по инвалидности, а при определении минимальной пенсии по инвалидности при 1-й и 2-й группах инвалидности к базе расчета применяются коэффициенты:

- 1,6 - для 1-й группы инвалидности;

- 1,4 - для 2-й группы инвалидности.

V Увеличен размер минимальной пенсии по случаю потери кормильца. Размер минимальной пенсии по потере кормильца увеличен на каждого ребенка:

- от рождения до 7 лет - со 171 до 189 евро, или на 25% медианного дохода;

- после 7 лет – с 206 до 226 евро;

- для инвалидов с детства - с 206 до 226 евро, или на 30% медианного дохода.

V Пособие по уходу за ребенком-инвалидом увеличено на 100 евро – с 313,43 до 413,43 евро в месяц...

Помощь детям с инвалидностью

Финансируется из госбюджета

Две социальные услуги, ранее оказываемые в рамках пилотных проектов, - услуги психосоциальной реабилитации для детей с расстройствами аутистического спектра (АСТ) и членов их семей - будут по-прежнему финансироваться на постоянной основе из государственного бюджета.

Так, будут финансироваться услуги поддерживающей терапии для детей с АСТ в возрасте от 2 до 6 лет (включительно) после установления диагноза аутизма или подозрения на АСТ и программы раннего вмешательства, которые оказываются в медицинском учреждении.

Также обеспечивается психосоциальная реабилитация детей с АСТ от 2 до 18 лет, которым Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности установила инвалидность, а также членам их семей (родителям, приемным родителям, братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам).

Повышается размер вознаграждение ассистентов и сопровождающих лиц. В 2025 году он установлен в размере 5,72 евро за час работы (ранее – 5,42)...

Об индексации пенсий

Теперь в размере средней зарплаты

При индексации пенсий с 1 октября будет пересмотрен размер государственной пенсии или ее части, который не превышает размера средней заработной платы страховых взносов в стране предыдущего календарного года, и с учетом фактического индекса потребительских цен и доли реального прироста зарплаты страховых взносов в процентах.

Расширен круг лиц, которым индексируется весь размер пенсии. Ранее пенсии в полном размере индексировались политически репрессированным лицам; инвалидам 1-й группы и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Теперь пенсия в полном размере будет индексироваться жителям, которым назначена пенсия по старости на льготных условиях - в связи с уходом и воспитанием ребенка-инвалида или пяти и более детей...

Прощай, бесплатный телефон...

Названы новые номера

Информационный телефон департамента благосостояния Рижской думы 80005055, работающий с 1999 года, прекращает свою работу.

Информацию о порядке получения социальных услуг и социальных пособий жители могут получить:

- позвонив по телефонам Рижской социальной службы: 67105048 или 25770080 (в рабочее время);

- написав на электронную почту: soc@riga.lv.

Зарегистрироваться у социального работника можно на сайте департамента – ld.riga.lv (в разделе PaSvaldIbas iestAdes/RIgas sociAlais dienests/rajonu nodaLas - Учреждения самоуправления/Рижская социальная служба/районные отделы).

Документы, подписанные электронной подписью, можно отправить на адрес: soc@riga.lv.

В дальнейшем планируется развитие очной поддержки клиентов и консультационных центров по социальным вопросам

(!) За 11 месяцев 2024 года было получено почти 10 000 звонков; в 2023 году поступило 13 466 звонков.

И вопреки этому бесплатный телефон аннулируется...

(!) Больше информации – на портале Министерства благосостояния ЛР: lm.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА