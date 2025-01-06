Зарплаты, налоги, пенсии, пособия: что изменится в новом году?

Труд и оплата
Минималка и взносы социального страхования
Размер минимальной месячной заработной платы в обычное рабочее время с 1 января 2025 года повышается с 700 до 740 евро.
* Определен максимальный размер объекта обязательных и добровольных взносов государственного социального страхования на ближайшие три года - 2025-й, 2026-й, 2027-й. Это 105 300 евро в год.
* Для лиц, получающих доходы от интеллектуальной собственности (получателей гонораров), до 31 декабря 2027 года продлен особый порядок определения и уплаты обязательных взносов государственного социального страхования.
* Для работающих родителей. С 1 января по 31 декабря 2025 года введен переходный период, во время которого родительское пособие родителю, который в период получения пособия трудоустроен или является самозанятым лицом и не находится в отпуске по уходу за ребенком, будет выплачиваться в размере 75% назначенного пособия вместо прежних 50%...
Пенсионный вопрос
Страховой стаж, доплаты, 2-й уровень...
Завершен переходный период повышения пенсионного возраста с одновременным увеличением стажа, необходимого для назначения пенсии по старости. С 1 января 2025 года право на государственную пенсию по старости имеют лица, достигшие 65-летнего возраста, одинаково - мужчины и женщины.
Страховой стаж для назначения государственной пенсии по старости увеличился с 15 до 20 лет.
* В то же время за 2 года до достижения общего пенсионного возраста жители имеют право выйти на пенсию досрочно, если их страховой стаж составляет не менее 30 лет.
В 2025 году досрочно выйти на пенсию могут лица, достигшие 63-летнего возраста.
* Продолжается постепенное восстановление выплаты доплат к пенсиям за стаж страхования, накопленный до 31 декабря 1995 года. В 2025-м доплаты к пенсии за стаж получат жители, вышедшие на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах.
* Не облагаемый подоходным налогом минимум пенсионера увеличен с 500 до 1 000 евро в месяц.
* С 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года для лиц, являющихся участниками фондированной пенсионной системы (2-й пенсионный уровень), пенсионный капитал в накопительной пенсионной системе составит 5% от объекта взносов, а в государственной нефондированной пенсионной системе (1-й пенсионный уровень) – 15% от объекта взносов...
Минимальные доходы
Пособие соцобеспечения, пороги малоимущих и нуждающихся
Нижний порог минимального дохода повышен с 20 до 22% медианного дохода. Эта мера затронет получателей государственного пособия социального обеспечения - инвалидов, которым инвалидность установлена в общем случае, и жителей пенсионного возраста.
Размер государственного пособия социального обеспечения для лиц пенсионного возраста и для лиц с 3-й группой инвалидности с 1 января 2025 года составит 166 евро (ранее – 137 евро). Это базовая сумма.
V Порог гарантированного минимального дохода:
- для первого или единственного члена домохозяйства составит 166 евро (ранее - 137 евро);
- для остальных членов домохозяйства - 116 евро (ранее - 96 евро).
V Порог дохода, при котором дается статус нуждающегося домохозяйства:
- для первого или единственного члена домохозяйства составит 377 евро (ранее - 343 евро);
- для остальных членов домохозяйства - 264 евро (ранее - 240 евро).
V Максимальный размер порога дохода для получения статуса малообеспеченного домохозяйства составит:
- для первого или единственного члена домохозяйства - 604 евро (ранее - 549 евро);
- для остальных членов домохозяйства - 423 евро (до сих пор - 384 евро).
V База для расчета минимальной пенсии по старости увеличивается:
- со 171 до 189 евро, или на 25% медианного дохода;
- для людей с инвалидностью с детства - с 206 до 226 евро, или на 30% медианного дохода.
При расчете пенсии конкретному жителю минимальный размер пенсии по старости определяется путем применения к базе расчета коэффициента 1,2, а за каждый год стажа, превышающего 20 лет, сумма увеличивается на 2% от базы расчета.
V База для расчета минимальной пенсии по инвалидности увеличивается:
- со 171 до 189 евро, или на 25% медианного дохода;
- для людей с инвалидностью с детства - с 206 до 226 евро, или на 30% медианного дохода.
При 3-й группе инвалидности пенсия по инвалидности определяется в размере базовой пенсии по инвалидности, а при определении минимальной пенсии по инвалидности при 1-й и 2-й группах инвалидности к базе расчета применяются коэффициенты:
- 1,6 - для 1-й группы инвалидности;
- 1,4 - для 2-й группы инвалидности.
V Увеличен размер минимальной пенсии по случаю потери кормильца. Размер минимальной пенсии по потере кормильца увеличен на каждого ребенка:
- от рождения до 7 лет - со 171 до 189 евро, или на 25% медианного дохода;
- после 7 лет – с 206 до 226 евро;
- для инвалидов с детства - с 206 до 226 евро, или на 30% медианного дохода.
V Пособие по уходу за ребенком-инвалидом увеличено на 100 евро – с 313,43 до 413,43 евро в месяц...
Помощь детям с инвалидностью
Финансируется из госбюджета
Две социальные услуги, ранее оказываемые в рамках пилотных проектов, - услуги психосоциальной реабилитации для детей с расстройствами аутистического спектра (АСТ) и членов их семей - будут по-прежнему финансироваться на постоянной основе из государственного бюджета.
Так, будут финансироваться услуги поддерживающей терапии для детей с АСТ в возрасте от 2 до 6 лет (включительно) после установления диагноза аутизма или подозрения на АСТ и программы раннего вмешательства, которые оказываются в медицинском учреждении.
Также обеспечивается психосоциальная реабилитация детей с АСТ от 2 до 18 лет, которым Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности установила инвалидность, а также членам их семей (родителям, приемным родителям, братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам).
Повышается размер вознаграждение ассистентов и сопровождающих лиц. В 2025 году он установлен в размере 5,72 евро за час работы (ранее – 5,42)...
Об индексации пенсий
Теперь в размере средней зарплаты
При индексации пенсий с 1 октября будет пересмотрен размер государственной пенсии или ее части, который не превышает размера средней заработной платы страховых взносов в стране предыдущего календарного года, и с учетом фактического индекса потребительских цен и доли реального прироста зарплаты страховых взносов в процентах.
Расширен круг лиц, которым индексируется весь размер пенсии. Ранее пенсии в полном размере индексировались политически репрессированным лицам; инвалидам 1-й группы и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Теперь пенсия в полном размере будет индексироваться жителям, которым назначена пенсия по старости на льготных условиях - в связи с уходом и воспитанием ребенка-инвалида или пяти и более детей...
Прощай, бесплатный телефон...
Названы новые номера
Информационный телефон департамента благосостояния Рижской думы 80005055, работающий с 1999 года, прекращает свою работу.
Информацию о порядке получения социальных услуг и социальных пособий жители могут получить:
- позвонив по телефонам Рижской социальной службы: 67105048 или 25770080 (в рабочее время);
- написав на электронную почту: soc@riga.lv.
Зарегистрироваться у социального работника можно на сайте департамента – ld.riga.lv (в разделе PaSvaldIbas iestAdes/RIgas sociAlais dienests/rajonu nodaLas - Учреждения самоуправления/Рижская социальная служба/районные отделы).
Документы, подписанные электронной подписью, можно отправить на адрес: soc@riga.lv.
В дальнейшем планируется развитие очной поддержки клиентов и консультационных центров по социальным вопросам
(!) За 11 месяцев 2024 года было получено почти 10 000 звонков; в 2023 году поступило 13 466 звонков.
И вопреки этому бесплатный телефон аннулируется...
(!) Больше информации – на портале Министерства благосостояния ЛР: lm.gov.lv
Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА