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Зарплаты, налоги и льготы: что надо знать, если школьник летом работает?

«Вести» 8 июля, 2025 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

Как быть со льготой на иждивенца для родителей в летний период, когда дети начинают работать? Нужна ли налоговая книжка школьнику на временном месте работы или достаточно трудового договора? Какие налоги надо платить юному работнику? В новой подборке полезной информации при содействии Службы госдоходов (VID) мы подготовили разъяснения важных положений законов для начинающих работников и их родителей...

Налоговые льготы

В каких случаях сохраняются для родителей

Один из родителей имеет право сохранить налоговые льготы на детей, которые работают во время летних каникул - с 1 июня по 31 августа (исключительно в каникулы), если те не достигли 19 лет и учатся в общеобразовательном, профессиональном, высшем или специальном учебном заведении.

Данная норма означает, что одному из родителей, который получает налоговую льготу, в этой ситуации не надо вычеркивать ребенка как иждивенца в налоговой книжке. Его положение иждивенца не прекращается автоматически с получением зарплаты в период летних каникул.

(!) Родитель сохраняет льготу на иждивенца — не облагаемую подоходным налогом часть зарплаты в размере 250 евро в месяц...

Другая ситуация. Если дети, которым еще не исполнилось 19 лет, продолжают учиться и одновременно работают в течение учебного года, то иждивенчество ребенка автоматически прекращается - как только ученик начинает работать, то есть происходит официальное оформление на работу.

Если же учащийся прекращает работать и продолжает учиться, родители должны сами восстановить налоговые льготы в системе VID EDS или заявить их при подаче годовой декларации о доходах...

Налоговая книжка

Подавать или нет?

Учащиеся, которые планируют работать в летние месяцы по общему режиму уплаты налогов, могут сами выбрать, подавать или не подавать налоговую книжку.

Налоговая книжка на заработную плату доступна только в электронном виде в системе электронного декларирования Службы госдоходов - VID EDS, и все действия, осуществляемые в ней, происходят автоматически. Учащиеся, решившие начать трудовую деятельность, могут получить налоговую книжку, подав заявление о ее предоставлении в системе EDS.

Молодые люди, которые будут работать в летние каникулы и платить налоги в общем режиме, в налоговой книжке должны отметить главное место получения дохода (работодателя, у которого ребенок будет работать: ООО, структура самоуправления или госструктура и т. д.). Тогда эта информация будет доступна работодателю в EDS, и он будет вправе к заработной плате применять прогнозируемый Службой госдоходов месячный необлагаемый минимум.

Отмечено в налоговой книжке главное место получения дохода или нет - это влияет на размер получаемого дохода: будет ежемесячно применяться общий необлагаемый минимум 510 евро или нет...

Уплата налогов

Какой налог платит учащийся

Условия уплаты налогов зависят от того, каков режим уплаты налогов учащегося, который трудится в летние каникулы.

1 Если учащийся работает у работодателя (в том числе плательщика налога на микропредприятия), находящегося на общем режиме уплаты налогов, то работодатель удерживает с заработной платы подоходный налог (IIN) в размере 25,5% и взносы на обязательное государственное социальное страхование. Их размер - 34,09%: работодатель уплачивает 23,59% из собственных средств, а 10,50% удерживает с заработной платы работника.

Каждый желающий может просмотреть свои налоги с согласованной заработной платы в «Калькуляторе заработной платы на 2025 год» Министерства финансов.
(к св)

ПРИМЕР. Зарплата составляет 740 евро. Из этой суммы в первую очередь вычитаются взносы работника на социальное страхование (10,50%) — 77,70 евро. К доходу, облагаемому подоходным налогом (662,30 евро), применяется не облагаемый налогом минимум в размере 510 евро. Значит, от 152,30 евро высчитывается IIN 25,5% - 38,84 евро.

Социальные взносы не уплачиваются, если студенту меньше 15 лет...

2 Если студент получает сезонный доход сельхозрабочего в летний период, работая у фермера, к его доходу применяется налоговая ставка в размере 15%, но не менее 0,70 евро за каждый день работы.
(к св)

ПРИМЕР. Общая сумма заработка за месяц составляет 500 евро, и ни в один день она не будет меньше 4,70 евро. Доход, который получит учащийся после уплаты сельскохозяйственного подоходного налога, составит 425 евро...

3 Для применения не облагаемого налогом минимума учащийся должен предоставить налоговую книжку по заработной плате работодателю. С 2025 года ставка IIN не зависит от того, была ли представлена работодателю налоговая книжка. Ставка в любом случае одинаковая – 25,5%.

Однако если учащийся хочет, чтобы к его заработной плате применялся не облагаемый налогом минимум (в 2025 году - 510 евро в месяц), он должен указать своего работодателя в налоговой книжке.

ПРИМЕР. Если зарплата составляет 740 евро и применяется ежемесячный не облагаемый налогом минимум в размере 510 евро, то учащийся получает 623,46 евро после уплаты налогов.
Если работодатель не указан и заработная плата составляет 740 евро, то учащийся получает 493,41 евро после уплаты налогов.

При получении дохода от сезонных сельхозработ работодатель не может быть указан в налоговой книжке, и к зарплате не применяется налоговая льгота...

Годовая декларация о доходах

И учащийся может отчитаться

Если работодатель не отмечен в налоговой книжке заработной платы, то он не имеет права учитывать не облагаемый налогом минимум при расчете зарплаты до удержания налога в течение года. Однако после подачи годовой декларации о доходах в следующем году — с 1 марта по 1 июня — учащийся может получить возврат переплаченной части подоходного налога.

Если учащийся работал прошлым летом и у него уже есть налоговая книжка, ему не нужно создавать новую. Но если он хочет, чтобы работодатель применял необлагаемый минимум, он должен указать нового работодателя...

спрашивает читатель

Льготы для всех

Место работы не имеет значения

Налоговые льготы на иждивенца сохраняются только в том случае, если дети работают в период школьных каникул?

Имеет ли значение, где работают школьники? Например, если учащийся работает у родственников на ферме?

ВНИМАНИЕ! Родитель может сохранить налоговые льготы не только в том случае, если ребенок участвует в мероприятии по трудоустройству, организованном Государственным агентством занятости (NVA) на период школьных каникул с 1 июня по 31 августа, но и в случаях, если учащийся сам нашел работу, но во время летних каникул.

Мероприятия NVA по трудоустройству учащихся проходят с 1 июня по 31 августа. В них могут участвовать школьники и студенты в возрасте от 15 до 20 лет (включительно), получающие образование в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях или заканчивающие учебное заведение в текущем году.

Закон «О подоходном налоге с физических лиц» предусматривает, что родитель может сохранить налоговую льготу на ребенка до достижения им 19 лет, а возраст лица, работающего по программе NVA, составляет 20 лет (включительно).

Имеет ли право родитель сохранить пособие?

Норма закона предусматривает, что льгота по подоходному налогу с физических лиц может применяться к иждивенцу, получающему налогооблагаемый доход во время летних каникул и достигшему 19 лет включительно, а также обучающемуся в общем, профессиональном, высшем или специальном учебном заведении.

Вместе с тем закон четко определяет, что родители имеют право сохранить налоговые льготы в отношении детей, работающих только в период летних каникул, не достигших 19 лет (включительно) и обучающихся в общеобразовательных, профессионально-технических, высших или специальных учебных заведениях.
Также налоговая льгота распространяется на находящегося на иждивении ребенка, пока тот продолжает получать общее, профессиональное, высшее или специальное образование – вплоть до достижения им 24 лет, - если его доход не превышает 250 евро...

(!) Больше информации - на портале Службы госдоходов: vid.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

 

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