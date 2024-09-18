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Запрет агитации на русском языке несовместим с демократией: заключение омбудсмена в Суде Сатверсме (1)

© Lsm.lv 18 сентября, 2024 11:08

Новости Латвии 1 комментариев

Запрет агитации на русском языке противоречит конституции — бюро омбудсмена выступило против ограничений, которые Сейм принял прошлым летом. Их сейчас рассматривает также Суд Сатверсме, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Предвыборная агитация — только на государственном языке. Такие поправки прошлым летом принял Сейм. А в этом году, в марте, партия «Согласие» обратилась в Конституционный суд, чтобы оспорить эту норму. В партии говорят — они обычно обращается к избирателям на двух языках- латышском и русском, поэтому новая норма «уменьшает шансы быть услышанным».

В рамках рассмотрения дела Суд Сатверсме попросил заключения у омбудсмена. Соответствует ли ограничения на агитацию сотой статье Конституции Латвии. А звучит она так: «каждый имеет право на свободу слова, которая включает в себя право на получение, владение и распространение информации, высказывание своих взглядов. Цензура запрещена». Публикация ответа омбудсмена доступна на сайте бюро. В нем подробно описаны аргументы обеих сторон, и во такое заключение:

«Приняв оспариваемую норму, польза, которую получит общество от укрепления конституционной роли государственного языка, недостаточно соизмерима с риском, который такое ограничение представляет для плюрализма демократического общества. Поэтому, по мнению омбудсмена, оспариваемая норма закона не соответствует 100-й статье Сатверсме и, следовательно, несовместима с основными ценностями демократического общества».

Пока дело рассматривает суде Сатверсме — от подробных комментариев в бюро омбудсмена воздерживаются.

Но истцы считают, что юридические аргументы на их стороне. Говорят — при рассмотрении подобных в Болгарии и Турции Европейский суд по правам человека выносил положительные решения.

«Свобода выбора — как высказать свое мнение, это является свободой слова и язык это является одной из форм высказывания своего мнения. И в данном случае закон чрезмерно ограничивает высказывание своего мнения и, по сути, подрывает демократический строй, потому что выборы — это вершина политической дискуссии, когда самая высокая конкуренция и когда очень важно, чтобы представлены разные мнения, и чтобы эти мнения дошли до избирателей. Все ограничения форм и все запреты на высказывания — они, по сути, ослабляют демократию», - сказала юрист, представитель истцов Елизавета Кривцова.

Одни из инициаторов запрета агитации на русском — депутаты Сейма от «Объединённого списка».

«В выборах могут участвовать только граждане Латвии. Граждане — обязаны знать госязык. Поэтому вся коммуникация должна быть на латышском. Я не вижу рационального основания для дальнейшей дискуссии тут. В России выборы — на русском, в Украине — на украинском, в Латвии — на латышском. Точка. Это все абсолютно понятно, и таким образом мы достигаем целей, указанных в Конституции», - заявил депутат Сейма Эдвардс Смилтенс.

22 октября Суд Сатверсме примет решение о том, как рассматривать это дело — в устном или письменном процессе.

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