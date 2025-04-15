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Замок в Бауске сползает в реку? Рядом с историческим бастионом обрушилась часть скалы

Редакция PRESS 15 апреля, 2025 18:13

ЧП и криминал 0 комментариев

В Бауске, на крутом берегу реки Мемеле, примерно в 35 метрах к западу от Бауского замка, произошел оползень. Опасная зона оцеплена и установлены предупреждающие знаки, сообщает самоуправление края. 

Для оценки ситуации и согласования неотложных работ 3 апреля в парке Пилскалнс встретились представители администрации Бауского края, музея Бауского замка, Национального управления культурного наследия, а также государственных ООО «Meliorprojekts» и ООО «Vidzemes Būvnieks» — проектировщики и строители, которые в свое время работали над укреплением северного склона непосредственно под замком.

Оползень произошел на участке побережья, который не был укреплен бетоном. Берег из доломитового известняка со временем размылся, образовав выступ, который обрушился, унеся с собой растущие на нем деревья и часть глинистого слоя над ним.

Проведено обследование территории природного парка «Бауска» и Бауского городища, где расположен археологический памятник национального значения «Бауский средневековый замок». Установлено, что оползень был вызван эрозией доломитовой породы. Нижняя часть скалы раскололась. При обрушении образуется выступ монолитной части, который со временем обламывается под собственным весом. Оползень затронул северо-западный бастион Бауского замка, который является архитектурным и археологическим памятником национального значения.

Оставшаяся часть скалы на западе сохраняет большой выступ. Вертикальная трещина указывает на возможное отделение части породы от общего массива породы. Находиться под выступом скалы и на вершине склона опасно, поскольку могут последовать новые оползни.

Чтобы гарантировать безопасность посетителей парка Пилскалнс и защититься от будущих оползней, экспертная комиссия рекомендовала построить бревенчатое заграждение поперек защитного рва вдоль берегов реки Мемеле, тем самым перекрыв доступ к обрыву со стороны реки. Для предотвращения вибраций необходимо очистить от поросли деревьев склон от северо-западного угла руин замка до оборонительного рва.

Необходимо как можно скорее ликвидировать последствия оползня и убрать упавшие деревья. В число первоочередных мероприятий также входит работа по разработке проекта укрепления склона этого городища. «В первую очередь необходимо провести техническое обследование, подготовить топографический материал и провести геологическое бурение под руководством археолога для изучения поверхности земли», — говорит Мартиньш Вейнбергс, руководитель отдела развития и строительства администрации Бауского края. К технико-экономическому обоснованию следует привлечь гидролога, чтобы оценить воздействие речного течения на берег и определить, следует ли предусмотреть решение по отводу течения от берега при разработке проекта.

Планируется разработать два эскизных предложения для определения наиболее рационального способа укрепления откосов и ориентировочной стоимости строительства. «Мы знаем, что скала Мемеле находится в сети охраняемых природных территорий Natura 2000. Поэтому мы пытаемся найти наиболее подходящее решение, скоординированное как с Национальным советом по культурному наследию, так и с Советом по охране природы», — подчеркивает представитель городской администрации.

«Природа делает свое дело, и рельеф местности непоправимо меняется», — заключает Марис Сканис, директор музея Бауского замка. «Для того, чтобы зафиксировать текущую ситуацию с точки зрения культурного наследия, также планируется создать 3D-модель поверхности земляных укреплений Бауского замка».

Правительство Бауского края проинформировало Министерство умного управления и регионального развития об инциденте. В настоящее время специалисты муниципалитета готовят документацию по закупке «Технико-экономическое обоснование проекта укрепления северного склона Бауского городища». После сбора всей информации муниципалитет подаст заявку на получение финансовых средств для компенсации причиненных убытков.

Муниципалитет призывает посетителей парка Пилскалнс следовать предупреждающим знакам и не пересекать ограничительные ленты, поскольку это может быть опасно.

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