Залез в чужую машину и .. заснул

Сигнализация сработала около пяти утра: тревожный звук и мигающий свет заметили жители пятиэтажки. «Слышу — орёт, думаю, что случилось, — рассказала одна из жительниц. — Потом поняли, что кто-то возится в машине».

Как выяснилось, автомобиль не принадлежал никому из жильцов — это был фургон строителей, который случайно остался на стоянке. Вора заметили через окна и вызвали полицию.

Первые на место прибыли сотрудники Рижской муниципальной полиции. Они посветили фонарями в салон и обнаружили там мужчину, который действительно спал. После этого нарушителя передали Государственной полиции.

«Была задержана одна персона в состоянии сильного опьянения. Возбужден уголовный процесс по факту умышленного повреждения имущества и попытки кражи. По предварительным данным, из машины ничего не похищено», — сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.

Жители отмечают, что в последнее время злоумышленники стали действовать изобретательнее, поэтому призывают не оставлять ценные вещи в автомобиле даже на короткое время.