Невидимы в темноте: каждую неделю на дорогах Латвии гибнет пешеход

В минувшие выходные в Залвесской волости насмерть сбили женщину. Она шла по дороге в состоянии алкогольного опьянения, без светоотражающих элементов и не держалась обочины. «Во многих подобных случаях присутствует алкоголь, он снижает внимание и реакцию человека», — отмечают в CSDD.

«Многие погибают просто потому, что их не видно. Мы хотим напомнить, насколько важно быть заметным на дороге — эта осознанность должна возникнуть у всего общества», — сказал председатель правления CSDD Айварс Аксенокс.

Без светоотражающих элементов пешехода на дороге можно заметить лишь с 25–50 метров. При скорости 90 км/ч у водителя остаётся около одной секунды на реакцию, часто этого недостаточно, чтобы избежать трагедии.

«Это тонны железа на скорости. Если на пути окажется человек, результат ужасен: переломы, открытые черепно-мозговые травмы, кровопотери. Мы не боги — даже лучшее оборудование не всегда поможет», — рассказал руководитель бригады Службы неотложной медицинской помощи Алвис Османис.



Около 70 % случаев гибели пешеходов происходят в темноте или сумерках, преимущественно с ноября по январь. Большинство ДТП случается вне населённых пунктов, где нет освещения, а пешеходы в тёмной одежде и без отражателей. Эксперты советуют водителям включать дальний свет, следить за чистотой фар и лобового стекла — это может спасти жизнь.

«Всегда думайте о том, чтобы быть заметным. Помните — мы не бессмертны», — добавил эксперт CSDD по безопасности Оскарс Ирбитис.

В прошлом году в ДТП в Латвии погибли 34 пешехода, а в текущем, до сентября — уже 27.