Невидимы в темноте: каждую неделю на дорогах Латвии гибнет пешеход

Редакция PRESS 29 октября, 2025 10:23

ЧП и криминал

С наступлением тёмного времени года в Латвии резко растёт число аварий с участием пешеходов. По данным CSDD, каждую неделю на дорогах страны погибают до двух человек, чаще всего потому, что их просто не видно. Ведомство начало кампанию «Смертельно стильно», напоминая: один светоотражатель может спасти жизнь.

В минувшие выходные в Залвесской волости насмерть сбили женщину. Она шла по дороге в состоянии алкогольного опьянения, без светоотражающих элементов и не держалась обочины. «Во многих подобных случаях присутствует алкоголь, он снижает внимание и реакцию человека», — отмечают в CSDD.

«Многие погибают просто потому, что их не видно. Мы хотим напомнить, насколько важно быть заметным на дороге — эта осознанность должна возникнуть у всего общества», — сказал председатель правления CSDD Айварс Аксенокс.

Без светоотражающих элементов пешехода на дороге можно заметить лишь с 25–50 метров. При скорости 90 км/ч у водителя остаётся около одной секунды на реакцию, часто этого недостаточно, чтобы избежать трагедии.

«Это тонны железа на скорости. Если на пути окажется человек, результат ужасен: переломы, открытые черепно-мозговые травмы, кровопотери. Мы не боги — даже лучшее оборудование не всегда поможет», — рассказал руководитель бригады Службы неотложной медицинской помощи Алвис Османис.


Около 70 % случаев гибели пешеходов происходят в темноте или сумерках, преимущественно с ноября по январь. Большинство ДТП случается вне населённых пунктов, где нет освещения, а пешеходы в тёмной одежде и без отражателей. Эксперты советуют водителям включать дальний свет, следить за чистотой фар и лобового стекла — это может спасти жизнь.

«Всегда думайте о том, чтобы быть заметным. Помните — мы не бессмертны», — добавил эксперт CSDD по безопасности Оскарс Ирбитис.

В прошлом году в ДТП в Латвии погибли 34 пешехода, а в текущем, до сентября — уже 27.

Довоенная Латвия: русский директор Латвийской Оперы

История и культура 16:45

История и культура

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Киноафиша 16:29

Киноафиша

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

Мир 16:21

Мир

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Важно 16:14

Важно

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

Новости Латвии 16:13

Новости Латвии

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Новости Латвии 15:55

Новости Латвии

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

