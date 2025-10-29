Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Догонялки на Кекавском шоссе закончились в кювете

Редакция PRESS 29 октября, 2025 10:01

ЧП и криминал 0 комментариев

На объездной дороге под Кекавой женщина-водитель стала свидетелем рискованной сцены — два автомобиля Volvo мчались с огромной скоростью, несмотря на дождь и плохую видимость. Один из них вскоре вылетел с трассы и оказался в кювете.

Инцидент заснял видеорегистратор. На записи видно, как два Volvo обгоняют машину автора видео. Светлый автомобиль включает поворотник и уступает дорогу более быстрому, а уже через пару километров тёмный Volvo теряет управление и съезжает с проезжей части.

«Они ехали невероятно быстро. Мы сами двигались со скоростью около 90 км/ч, потому что шёл дождь и почти ничего не было видно. А эти промчались, наверное, 140 или даже больше. Я сказала мужу: в такую погоду так ехать, это безумие, нужно звонить в полицию», — рассказала очевидец Мадара.
По кадрам видно, что у обочины остановились несколько автомобилей, в том числе грузовик. Вероятность лобового столкновения с встречной машиной была очень высока, но, к счастью, никто не пострадал.

В Государственной полиции сообщили, что официальной информации об аварии нет — значит, другие машины не были задеты, пострадавших нет, а дорожная инфраструктура не повреждена.

Представитель Школы безопасного вождения Эдмундс Озолниекс напомнил, что в такую погоду важно соблюдать осторожность:

«На видео видно сильный дождь. Если шины изношены, аквапланирование может возникнуть даже на небольшой скорости».


Синоптики предупреждают, что при дневной температуре до +7 градусов и холодных утренних туманах летние шины теряют сцепление с дорогой. Первый снег, как обычно, придёт неожиданно, вместе с очередями на шиномонтаж.

