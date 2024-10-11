Лиепайчанин о парковке у супермаркета: заехал, зарегистрировался — штраф!

Водитель рассказывает, сразу поехали в полицию с этой бумажкой, перенервничали. Там удивились – никакой это не документ и посоветовали позвонить по написанному в «справке» номеру телефону.

По телефону, говорит Юрий, сказали прислать обращение в электронном виде, до конторы с жалобой не добраться, она находится в Риге. «Но у меня ничего электронного нет», - развел беспомощно руками мужчина. И 30 евро для его семьи, мягко говоря, деньги нелишние.

«И потом, почему я должен доказывать свою правоту. Поднимите записи с камер слежения, они ж там повсюду, проверьте, во сколько я приехал и зарегистрировался. Почему надо подло подкрадываться и совать эту писульку. И "дворник" при этом сломан, а он стоит больше их «штрафа». И кто это сделал, добиться не могу. Не пробьешь эту стену, фирма на контакт не идет. Твердят одно – подавайте электронное обращение. Даже в CSDD удивились – почему нужно верить какой-то бумаге, от руки написанной и подсунутой под сломанный" дворник"? Что за документ, где доказательства нарушения?».

Детали "преступления"

Короче - общения с фирмой у «обвиняемого» не вышло. Поэтому помогать ему взялась юрист Элита Косака. Она уточняет детали «преступления».

Лиепайчанину вменяется в вину то, что он, якобы, слишком долго шел от машины до автомата регистрации.

Косака уточняет: парковка была полной, парковочное место Виктора находится далеко от входа в торговый центр, мужчина с женой-инвалидом преодолел расстояние до регистрации за 8 минут. Перечитав правила Cityparks, она не нашла в них точно указанного интервала времени, в течение которого посетитель должен зарегистрировать своё авто.

-При этом, на моё обращение в Cityparks, там ответили «смотрите наши правила». Пересмотрела – нет об этом в правилах ничего, - поясняет юрист. И уточняет: -Соответственно статьям 1537 и 1538 Гражданского закона, должны быть указаны сроки, в течение которых владелец должен зарегистрировать вою машину. Иначе на каком основании к нему можно предъявлять претензии? Ответили – там есть кьюар-код, в котором вся информация. Но позвольте – это же очень напоминает дискриминацию. Во-первых, человек должен иметь телефон новой модели, чтобы суметь прочитать этот код – с кнопочным телефон это нереально. Не говоря о том, что человек вообще телефон иметь не обязан. И далеко не каждый может просто не разобраться в тонкостях высоких технологий в такой ситуации.

Раньше эта парковка была бесплатной, теперь её отдали на откуп частникам, и ладно бы действительно улучшили сервис, но ведь добиться адекватного ответа от фирмы невозможно - не налажена и система коммуникации.

Косака уже, естественно, направила жалобу в Cityparks. Ответ пришел вполне любезный. Разъясняется, что клиент целых 8 минут не регистрировал свою машину, поэтому ему был выписан штраф. И дальше подробненько – что все соответствует правилам и пути, которыми водитель может свой штраф фирме перечислить. При этом конкретных нормативов – в течение собственно какого времени водитель обязан зарегистрировать машину, не приводится. Рекомендуют…читать правила и пользоваться помощью мобильного приложения.

На фото: вот тут стояла машина (стоянка была полная), вход - там, где плакаты видны (метров 150 будет) и еще надо регистрационного автомата надо пройти через вестибюль торгового центра, примерно метров 50. За какое время этот путь должен проделать муж с женой-инвалидом или, допустим, мама с маленькими детьми?

По существу, считает юрист, ответа нет – ждет, когда выйдет законный срок на ожидание и тогда – дальше по цепочке, в суд.

Косака объясняет:

-Потому что любой водитель может оказаться в такой ситуации. Вместо того, чтоб улучшать свою работу и делать её полезной, они просто взымают с людей деньги на ровном месте. И, получается, всегда правы. На всё у них один ответ – смотрите правила. У клиента прав нет вообще. И никто из властей, выходит, не контролирует деятельность организации – сдали территорию, получают дивиденды, а насколько это удобно жителям – никого не интересует.

В соцсетях я встречала много жалоб такого рода на Cityparks. Чуть притормозил человек выпустить ребенка – уже штраф как будто бы за парковку. Большинство предпочитает оплатить, потому что просто не видит возможности отстоять свои права. Фирма не заинтересована в налаживании коммуникации с клиентами. Адекватного общения нет, в правилах не прописаны временные рамки для регистрации. Плюс просто человеку в возрасте невозможно добежать быстренько до аппарата и человеческого понимания всего этого нет. Как нет и законности в требовании оплатить штраф. Придется систему налаживать…».

Фирма отвечает

Корреспондент press.lv обратился за комментариями в Cityparks. Мы попросили объяснить, в частности, в течение какого срока клиент должен зарегистрировать машину, и где эта информация размещена? Какие возможности предусмотрены фирмой для понимания правил и простых способов регистрации? Какие возможности общения с фирмой доступны кроме электронного?

-Каким вы видите решение данной проблемы: человек с дальнего угла стоянки пришел, зарегистрировал машину, вернулся - ему сломали "дворник" и под ним - бумажка о штрафе. Есть ли видеозаписи подтверждения вашей правоты? Там везде видеокамеры - использовала ли фирма эту возможность?

Ответ из Cityparks пришел быстро. Ответили, что ООО Cityparks Latvija является управляющим парковками и в настоящее время обслуживает более 140 парковок в Латвии, которые посещаются более 10 миллионов раз в год. Это как обычные платные парковки, так и платные парковки, например, у торговых центров, расположенных в густонаселенных районах с большим автомобильным движением, а также у многоквартирных домов для предоставления парковочных мест.

Объяснили так же, что в ООО Cityparks Latvija установлен строгий порядок проверки правил парковки и система фиксации нарушений.

Что касается непосредственно описанного случая в Лиепае, по мнению фирмы, ситуация следующая: правила пользования этой парковкой предусматривают, что водитель может получить бесплатную парковку только в том случае, если он зарегистрировался в киоске регистрации на входе в торговый центр. Если вы не зарегистрируетесь своевременно, нужно платить за парковку. Оплата должна быть проведена незамедлительно, в разумные сроки, но Виктор зарегистрировался лишь через 8 минут после приезда.

«Сотрудники контрольной службы проверяют каждый автомобиль несколько раз и штрафы никогда не выписываются сразу. Информация, изложенная в возражении, о том, что водителю нужно больше времени, чтобы добраться до киоска регистрации, не подтвердилась».

Касательно сломанного "дворника" водителю посоветовали обратиться в полицию - контролер признан фирмой невиновным. Соответственно правилам, штрафные правила под "дворники" подсовываются аккуратно.

Что касается способов коммуникации, фирма заверяет, что «если у водителя автомобиля есть претензии по поводу письменного штрафа, он может обратиться в Cityparks Latvija с просьбой о пересмотре штрафа в письменной форме. Заявление можно подать на сайте, указанном в квитанции о штрафе https://eparking.lv/portala , по электронной почте или по почте в бумажном виде . Для подачи заявления не требуется ни электронная подпись, ни интернет-банкинг. Заявление можно подать в свободной форме с описанием ситуации своими словами».

...В общем, после прояснения деталей, как видно, каждый остаётся при своем и только суд теперь будет объяснять всем заинтересованным сторонам, что значит, зарегистрировать машину «немедленно и в разумные сроки».