«Всякое проявление национализма и шовинизма замутняет основополагающий принцип нашего Советского государства, ведь мы не что иное, как добровольный союз 15 государств… Мы унаследовали от латышских стрелков эту страну – сегодняшнюю Советскую Латвию. И совершенствовать её должны в общности всех остальных советских республик… Советский патриотизм сегодня – это гордость за равноправие языков в нашем государстве, за сотрудничество и взаимодействие национальных культур, за то, что у нас нет ни главной республики, ни главного народа… Хотелось бы напомнить об одной праздничной дате в нашей истории и в календаре – 30 декабря, Дне образования СССР. Мне лично кажется, что мы празднуем его не так, как следовало бы. Есть у меня предложение: объявить 30 декабря днём дружбы народов СССР, сделать его государственным праздником».

Янис Петерс в газете "Правда", 30 декабря 1987 года

«У всех жителей нашей республики один общий дом — Латвийская Советская Социалистическая Республика, одно из 15 суверенных государств, входящих в федерацию — СССР. И в этом доме — Союзе Советских Социалистических Республик, в этом доме — Латвийской Советской Социалистической Республике народам нужно создать образец высокой культуры совместной жизни. Мы ведь способны на это».

Газета «Советская молодежь», 15 сентября 1987

«Только экономическая логика позволит нам жить логично. Крестьяне, которые обретут чувство хозяина, вспахивая поле в агрофирме, колхозе или на индивидуальной ферме/хуторе, обеспечат полный стол своему народу. Если же какие-то чуждые, враждебные латвийской земле силы лишат нас этого чувства хозяина, они же сами и пострадают, так как крестьянин Латвии их больше не накормит.

Рабочие, получив достойные XX века технологию и орудия труда, в свою очередь, создадут экономически логичную промышленность. Такая промышленность будет способна обойтись без вербовки рабочих в других регионах, поскольку это будет современная промышленность с высоким уровнем интенсификации. Отпадёт необходимость рассуждать о закрытии границ, ведь Латвия попросту не будет нуждаться в приглашённых рабочих. А где не станет нужды в гонимых отчаянием, покидающих свою родину людях, там стабилизируется структура населения и национальные отношения выйдут на новое качество. Будет ли так когда-нибудь? Так должно быть!».

Из речи 18 ноября 1988 года в Оперном театре, Рига.

«Конечно, ношение красно бело-красного еще не гарантия любви к своей Родине. Точно так же, как икона на стене еще не обеспечивает зенита русского патриотизма. Но моя совесть и элементарное чувство такта не позволяют мне выступать против подобных проявлений, если душа человека находит в них удовлетворение. Не так давно на встрече с членом Политбюро ЦК КПСС, секретарем ЦК Александром Яковлевым академик Ян Страдынь рассказал, что недавно он видел работающий в поле трактор, на котором развевался красно-бело-красный флаг. Услышав это, я подумал: если флаг помогает трактористу работать, если он помогает ему почувствовать святость латвийской земли, пусть он развевается вечно над нашей униженной войнами и самодурством землей, которая возвращает себе плодородие и самоуважение!»

«Советская молодежь», 6 сентября 1988, статья «Я верю в здоровые силы»

«Две трети Риги, не владеющие государственным языком, Даугавпилс с 13 процентами латышей, индустриализованные города Латвии. В них всего 30 -35 процентов школ с латышским языком обучения. Когда у меня западные, да и советские журналисты спрашивают, каким образом мы собираемся соблюдать права жителей других национальностей и прекратить дискриминацию русских, я всякий раз напоминаю процент нелатышей в школах и задаю встречный вопрос: как 35 процентов могут дискриминировать 65? Обычно настает неловкое молчание».

Из книги «У победы много друзей», 1992

«Я уверен, что русские реформаторы 80-90-х годов в силу разницы менталитетов не способны были понять, что латыши, литовцы и эстонцы не могут жить в политически и социально интегрированном союзе с многочисленными нациями советского пространства... Народы Балтии уже нашли подходящую для себя западноевропейскую модель...».

Из книги «Здесь и в цитадели», 2007

«Я верю: так же, как 23 августа люди, взявшись за руки, образовали Балтийский путь через все три республики, точно так же возникнет Балтийский железнодорожный путь в обоих направлениях — на восток, где живет дружественный нам русский народ, и на Запад Европы. И тем 75 процентам балтийских железнодорожников никто не запретить говорить по-русски, по-белорусски, по-польски, по-украински, на иврите. И английский выучить можно в ведомстве, которое зовется Балтийская железная дорога. Срочно надо организовать курсы английского языка для железнодорожников-балтийцев, независимо от их национальности.

Мы должны думать и о Балтийском морском пути. Одного «Георга Отса» из Таллина в Хельсинки маловато. Необходимо развивать Балтийский воздушный путь не только в Скандинавию. Рига должна стать воздушными воротами на Восток. Рига должна стать мировыми воздушными воротами СССР и Японии, Индии и Китая на Запад. Это будет не только в интересах Латвии, но и в интересах всего мира, где найдется место балтийцу любой национальности, который, живя и работая самостоятельно, доказал, что балтийский сервис на судах, самолетах, и поездах, да и по сухопутным путям сообщения соответствует международным стандартам. Ибо мы будем жить не по законам Казани, Калуги, России или Союза, а по логичным, регулирующим экономику законам. Как повсюду в мире. И не надо пугать говорящих на русском языке железнодорожников россказнями об ужасной жизни по законам разумной экономики!»

Из книги «Здесь и в цитадели», 2007

«Во времена СССР посчитали: в Латвии такой-то процент латышей. В 1960-х годах вышла книга «Сто тридцать равных» — в ней было около 130 языков, которые можно было услышать в Советском Союзе. Название было, конечно, фальшивым, но в книге можно было прочитать, сколько, например, дагестанцев проживает в одной из автономных областей, сколько там мордвы и карелов. Но как сказала авторитетная для меня Визма Белшевица, при СССР было уничтожено пятьдесят наций, а вместе с ними и языки».

Интервью NRA 22 июня 2016