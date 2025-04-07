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«За такую зарплату еще и бомжей ловить?» Свидетель магазинной кражи удивлен: почему персонал не реагирует

Редакция PRESS 7 апреля, 2025 08:52

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Анджей, зашедший в один из магазинов Lidl, стал свидетелем мелкой кражи и был настолько удивлен отсутствием реакции на нее со стороны персонала, что опубликовал даже пост в соцсети "Х".

Вот что он пишет: "В Lidl заметил бомжеватого парня около полок с алкоголем. Рассчитываюсь в кассе самообслуживания, кассовый менеджер все проверяет, но не замечает, что тот бомжеватый сваливает с двумя бутылками водки в кармане. Я сообщаю об этом. Работник: "Ничего, сейчас его повяжут". Ничего не повязали, он спокойно вышел. Чозанах?"

В комментариях Анджей также добавил, что шел за парнем, укравшим водку, примерно пять минут, и никто его не остановил.

На его пост откликнулось довольно много народу, некоторые из комментариев приводим здесь.

- Может быть, у них удаленная охрана от сторонней фирмы, которая приезжает с какой-то точки и тогда уже буцкает этого вороватого бомжонка на улице (вне территории и юрисдикции Lidl). Хотя сомневаюсь, Lidl - довольно гуманное предприятие, которое мелкие кражи игнорирует, так как тупо отбуцкать нельзя.

- С другой стороны, за зарплату Lidl еще и бомжей ловить? Если для руководства Lidl это проблема, пусть назначат охрану либо пусть сами идут и ловят.

- В Lidl можно свободно воровать алкоголь. В Агенсканлсе пацан просто-напросто спер бухло под писк сигнализации.

- Потом охранники просматривают видеозаписи и пишут заявление в полицию, к которому прилагают видео. Так что, если ты что-то украл в супермаркете и вынес, это совершенно не означает, что тебя потом не накажут.

- Мог и ты тоже взять две, пройти мимо кассы и продавщице сказать: "Ничего, меня сейчас повяжут" и уйти.

- Человек как сумел, так и самообслужился.

- Радуйся! Человеку удалось раздобыть халявного бухлишка - мечта!

- С мелкими кражами трудно бороться. Каждый раз вызывать полицию и писать бумаги - большая морока. Бомжи это хорошо знают и продолжают воровать.

- О чем ты волнуешься? Повысят немного цены на товары... ты даже не заметишь... ну, может, и заметишь... все равно заплатишь. Будешь возмущаться - станешь выполнять работу охранника бесплатно. Так и так от тебя будет выгода.

- Спасибо за полезную информацию. Пойду в Lidl.

- Если бы тебе платили ниже минималки, ты бы бегал за бомжами?

 

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Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
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