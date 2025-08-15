Cобирать там больше нечего: на многих полях ситуация с урожаем уже критическая

Президент ранее лично посетил фермерские хозяйства, пострадавшие от сильных дождей, чтобы убедиться в серьёзности ситуации.

В качестве одного из решений было предложено обратиться к самоуправлениям по вопросу налога на недвижимость. Заместитель председателя правления организации «Сейм фермеров» Майра Дзелзкалея-Бурмистре отметила, что было предложено, чтобы самоуправления не взыскивали штрафы с тех фермеров, которым будет трудно в следующем квартале уплатить налог на недвижимость. «Каждая такая мера поддержки — это то, что поможет выжить», — подчеркнула она.

На данный момент точных подсчётов размеров убытков нет, поскольку урожай ещё не убран. Ожидается, что они будут известны в октябре. К сожалению, во многих полях ситуация уже критическая: картофель на продовольственные цели сгнил, зерновые и рапс проросли в воде, что означает, что собирать там больше нечего.

Фермеры надеются на поддержку Европейского Союза, так как в подобных случаях убытки обычно компенсируются из кризисного фонда. Правительству предстоит работать над тем, чтобы латвийским фермерам была выделена достойная сумма. «Крестьянский Сейм» напоминает, что в прошлом году после заморозков латвийским фермерам было начислено 4,2 млн евро компенсаций, тогда как в отдельных странах ЕС эти суммы были в десять раз больше.

По мнению фермеров, необходимо срочно вложить государственные ресурсы, а именно средства из фонда на непредвиденные случаи, в восстановление инфраструктуры, повреждённой дождями, — ремонт дорог, водопропускных труб и системы мелиорации. Майра Дзелзкалея-Бурмистре подчёркивает: «Мы будем требовать, чтобы правительство и в следующем году выделило достаточно ресурсов для упорядочения и обслуживания системы мелиорации. Без нее такие ситуации будут происходить всё чаще».

Также обсуждался многолетний бюджет ЕС, чтобы в дальнейшем финансирование для фермеров выделялось отдельно, сообщает 360TV.

Суровые погодные условия заставили фермеров прийти к выводу, что нужны более крупные инвестиции в технику для уборки урожая, а также в мощности для сушки и хранения, так как существующих мощностей недостаточно. У пунктов приёма зерна образуются огромные очереди. Большим вызовом остаётся и экспорт двух третей произведённых зерновых, что требует обеспечения качества и логистики.

На встрече обсуждалось и сотрудничество фермеров со страховыми компаниями. Хотя оно с каждым годом становится успешнее, этот сезон снова заставит сесть за стол переговоров, чтобы улучшить страховые предложения.