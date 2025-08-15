Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Cобирать там больше нечего: на многих полях ситуация с урожаем уже критическая

Редакция PRESS 15 августа, 2025 08:35

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Сельскохозяйственная отрасль Латвии сталкивается с серьёзным кризисом, вызванным продолжительными и сильными дождями. На этой неделе представители организаций фермеров встретились с Президентом страны, чтобы искать решения. Одно из основных предложений — срочно направить средства из государственного фонда на непредвиденные случаи для восстановления повреждённой инфраструктуры, сообщает 360TV Ziņas.

Президент ранее лично посетил фермерские хозяйства, пострадавшие от сильных дождей, чтобы убедиться в серьёзности ситуации.

В качестве одного из решений было предложено обратиться к самоуправлениям по вопросу налога на недвижимость. Заместитель председателя правления организации «Сейм фермеров» Майра Дзелзкалея-Бурмистре отметила, что было предложено, чтобы самоуправления не взыскивали штрафы с тех фермеров, которым будет трудно в следующем квартале уплатить налог на недвижимость. «Каждая такая мера поддержки — это то, что поможет выжить», — подчеркнула она.

На данный момент точных подсчётов размеров убытков нет, поскольку урожай ещё не убран. Ожидается, что они будут известны в октябре. К сожалению, во многих полях ситуация уже критическая: картофель на продовольственные цели сгнил, зерновые и рапс проросли в воде, что означает, что собирать там больше нечего.

Фермеры надеются на поддержку Европейского Союза, так как в подобных случаях убытки обычно компенсируются из кризисного фонда. Правительству предстоит работать над тем, чтобы латвийским фермерам была выделена достойная сумма. «Крестьянский Сейм» напоминает, что в прошлом году после заморозков латвийским фермерам было начислено 4,2 млн евро компенсаций, тогда как в отдельных странах ЕС эти суммы были в десять раз больше.

По мнению фермеров, необходимо срочно вложить государственные ресурсы, а именно средства из фонда на непредвиденные случаи, в восстановление инфраструктуры, повреждённой дождями, — ремонт дорог, водопропускных труб и системы мелиорации. Майра Дзелзкалея-Бурмистре подчёркивает: «Мы будем требовать, чтобы правительство и в следующем году выделило достаточно ресурсов для упорядочения и обслуживания системы мелиорации. Без нее такие ситуации будут происходить всё чаще».

Также обсуждался многолетний бюджет ЕС, чтобы в дальнейшем финансирование для фермеров выделялось отдельно, сообщает 360TV.

Суровые погодные условия заставили фермеров прийти к выводу, что нужны более крупные инвестиции в технику для уборки урожая, а также в мощности для сушки и хранения, так как существующих мощностей недостаточно. У пунктов приёма зерна образуются огромные очереди. Большим вызовом остаётся и экспорт двух третей произведённых зерновых, что требует обеспечения качества и логистики.

На встрече обсуждалось и сотрудничество фермеров со страховыми компаниями. Хотя оно с каждым годом становится успешнее, этот сезон снова заставит сесть за стол переговоров, чтобы улучшить страховые предложения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 29 реакций
Комментарии (0) 29 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:20 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать