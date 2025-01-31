За повреждение подводного кабеля по запросу Латвии в Норвегии арестовали судно с российским экипажем

«Судно подозревается в нанесении серьезного ущерба оптоволоконному кабелю в Балтийском море между Латвией и Швецией. В настоящее время на борту судна находится полиция для проведения обысков, допросов и сбора доказательств», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что рано утром 26 января в Балтийском море на участке Вентспилс-Готланд был поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного радиотелевизионного центра. Повреждение кабеля было обнаружено в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.