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За повреждение подводного кабеля по запросу Латвии в Норвегии арестовали судно с российским экипажем

Редакция PRESS 31 января, 2025 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/EPA/Johan Nilsson SWEDEN OUT

Норвежская полиция по запросу Латвии арестовала принадлежащее норвежской компании судно с российским экипажем по подозрению в причастности судна к повреждению латвийского подводного кабеля в Балтийском море, информирует агентство LETA.

«Судно подозревается в нанесении серьезного ущерба оптоволоконному кабелю в Балтийском море между Латвией и Швецией. В настоящее время на борту судна находится полиция для проведения обысков, допросов и сбора доказательств», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что рано утром 26 января в Балтийском море на участке Вентспилс-Готланд был поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного радиотелевизионного центра. Повреждение кабеля было обнаружено в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.

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