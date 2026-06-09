За одну неделю три нападения: в Краславском крае фермеры страдают от волков

Как сообщается в публикации хозяйства, в результате нападений были убиты 24 животных — племенные овцы, бараны и ягнята, которых выращивали на протяжении многих лет. Прямые материальные убытки уже превысили 6000 евро, не считая упущенной прибыли.

Владельцы хозяйства подчеркивают, что речь идет не о единичном случае, а о повторяющихся целенаправленных атаках. По их мнению, поведение хищников изменилось, а сложившаяся ситуация требует немедленной реакции со стороны ответственных учреждений.

Фермеры отмечают, что помимо финансовых потерь им нанесен и серьезный моральный ущерб. «Плоды многолетнего труда были уничтожены всего за несколько дней», — говорится в обращении.

Хозяйство задается вопросом, почему при запрете на охоту на хищников не существует компенсационного механизма для фермеров, чей скот убивают волки. Владельцы опасаются, что дальнейшие нападения могут поставить под угрозу само существование фермы.

К обращению уже присоединилась Латвийская ассоциация овцеводов, которая привлекла внимание к проблеме нападений волков на сельскохозяйственных животных в регионе.