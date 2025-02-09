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За несколько дней собрано 10 тысяч подписей за сохранение удаленной работы в госаппарате

© LETA 9 февраля, 2025 14:19

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На платформе Manabalss.lv примерно к полудню в воскресенье было собрано 10 тысяч подписей за инициативу, призывающую сохранить возможности удаленной работы в государственных и муниципальных учреждениях.

Это позволяет передать инициативу на рассмотрение в Сейм. Обычно еще ждут, пока число подписей превысит 10 тысяч на пару сотен, чтобы не тревожиться из-за того, что часть подписей могут быть признаны недействительными.

Сбор подписей начался 5 февраля и уже в первые сутки шел очень активно.

Автор инициативы - Анце Петерсоне - призывает не менять существующий порядок, при котором учреждения сами выбирают наиболее подходящий для них режим работы.

В заявке инициативы говорится, что удаленная работа дает возможность эффективно наладить и сбалансировать работу и семейную жизнь, достигая при этом всех результатов труда.

Петерсоне также отмечает, что нередко государственные и муниципальные учреждения привлекают работников из отдаленных регионов, так как этим организациям тоже не хватает рабочей силы. В результате сохраняется уравновешенное развитие регионов, иначе всем работникам пришлось бы жить в Риге.

Кроме того, автор инициативы считает, что высказывания отдельных должностных лиц по поводу удаленной работы противоречат утвержденному в 2023 году Кабмином плану модернизации государственного управления, одно из основных направлений которого - создание интеллектуальной рабочей среды, включающее в себя в том числе и удаленную работу.

По словам Петерсоне, опыт Украины показывает, что государственное управление и правительство способны работать в экстремальных условиях только благодаря возможностям дистанционной работы. Она призывает учитывать это, когда принимаются решения.

Как сообщалось, президент Латвии Эдгар Ринкевич в начале февраля после встречи со спикером Сейма Дайгой Миериней заявил, что настал последний срок для перехода на очную работу. Президент видит в этом одну из возможностей уменьшить недоверие общественности по отношению к госаппарату.

По мнению Миерини, необходимо это обсудить в Сейме, поэтому она инициирует встречи с председателями фракций, где будут дискусси по этому вопросу.

Днем позже премьер Эвика Силиня заявила: "Норма должна быть такой, что в основном работа ведется очно, и тогда уже можно искать решения для семей с маленькими детьми", добавив, что проблемы демографии и вопросы семьи - среди приоритетов для правительства.

Директор Госканцелярии Райвис Кронбергс также заявил агентству LETA, что "удаленная работа стала неконтролируемым процессом".

(Иллюстративное фото.)

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