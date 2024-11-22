Юрмальская трасса встала: всю дорогу занял дикий кабан. Полиция «задержала» нарушителя (ВИДЕО)

В социальной сети Facebook в группе Sadursme.lv опубликовано видео, как по скоростному шоссе из Риги в Юрмалу неспешно бредет лесной кабанчик. Некая женщина не осталась равнодушна - отважная дама попыталась согнать животное с дороги.

Однако упрямое животное вместо того чтобы бежать в родной лес зашло еще дальше на проезжую часть. К сожалею видео не раскрывает чем закончилась, но остается надеяться, что ни одно животное не пострадало - ведь на шоссе машины движутся с приличной скоростью.

Нужно отметить, что в этом месяце это уже не первый случай, когда дикие животные выходят на дорогу именно на этом шоссе. В начале ноября по Юрмальской трассе уже прогуливался кабанчик, возможно тот же самый. Задаваясь вопросом, что тянет дикое животное на проезжую часть, люди резонно отмечают: "Потому что в Латвии забором отделяют полосы дороги, а не край леса".

Позже в социальных сетях появилось видео, что кабана на Юрмальской трассе задержали сотрудник муниципальной полиции Марупе. Животное сопротивления не оказывало, вело себя спокойно и даже позволило к себе прикоснуться.