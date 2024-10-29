Юрий Башмет сумел выселить жильцов из своей элитной квартиры только через суд

Башмет приобретал квартиру 16 лет назад, и по договору купли-продажи она должна была быть свободной от других лиц. Однако, как выяснилось, в ней оставались зарегистрированными прежние собственник и жильцы. Это создавало множество неудобств и правовых проблем для дирижера.

Подобные ситуации, к сожалению, не редкость на рынке недвижимости.

Интересно, что телеведущий Леонид Якубович также сталкивался с подобной ситуацией. Это лишь подчеркивает, насколько внимательными следует быть в России при сделках с недвижимостью.