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Юндзис: в ближайшие пять лет танки из России не придут — не надо преувеличивать!

la.lv 6 октября, 2024 10:28

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Facebook/AM

О нападении на Латвию из России мы все более-менее едины во мнении, что как минимум в течение ближайших пяти лет можно быть уверенными в том, что танки из России еще не пойдут через границу, поэтому вопрос - надо ли в самом деле сегодня вкладывать деньги в противотанковые ежи и "зубы дракона"? Такой вопрос по существу в эфире TV24 в программе Kārtības rullis высказал Талавс Юндзис, первый министр обороны Латвии после восстановления независимости (1991-1993).

Ему фактически кажется, что нервозность в связи с укрытиями слегка поспешна: они, конечно же, очень важны, но не нужно преувеличивать - у нас еще есть несколько лет, чтобы привести их в порядок.

А вот сотовое вещание через мобильные телефоны пригодилось бы не только в случае российского вторжения, но во многих различных чрезвычайных ситуациях. "Приоритеты следовало бы продумать, не нужно преувеличивать и со службой гособороны в том смысле, что мы призываем определенное число бойцов, и каждый год эти тысячи будут становиться все больше и больше!"

Юндзис обращает внимание на то, что в данный момент деньги нужно тратить на более существенные вещи - для  сотового вещания нужно оборудование, системы ПВО, ведь этими системами будут управлять далеко не рядовые бойцы, на это есть особые специалисты.

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