Юндзис: в ближайшие пять лет танки из России не придут — не надо преувеличивать!

Ему фактически кажется, что нервозность в связи с укрытиями слегка поспешна: они, конечно же, очень важны, но не нужно преувеличивать - у нас еще есть несколько лет, чтобы привести их в порядок.

А вот сотовое вещание через мобильные телефоны пригодилось бы не только в случае российского вторжения, но во многих различных чрезвычайных ситуациях. "Приоритеты следовало бы продумать, не нужно преувеличивать и со службой гособороны в том смысле, что мы призываем определенное число бойцов, и каждый год эти тысячи будут становиться все больше и больше!"

Юндзис обращает внимание на то, что в данный момент деньги нужно тратить на более существенные вещи - для сотового вещания нужно оборудование, системы ПВО, ведь этими системами будут управлять далеко не рядовые бойцы, на это есть особые специалисты.