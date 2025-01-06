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Юдин: при нынешней избирательной системе отзыв депутатов внедрить невозможно; почему?

© LETA 6 января, 2025 07:35

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При пропорциональной системе тайного голосования на выборах инструмент отзыва депутатов создан быть не может, заявил агентству LETA председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое единство"), комментируя инициативу населения об изменении Сатверсме, чтобы предоставить избирателям возможность приостановить депутатские полномочия.

Каждому, кому понятна наша избирательная система, ясно, что предложенное реализовать невозможно, заметил депутат. "Если у нас пропорциональная система выборов, все депутаты имеют определенную поддержку. Люди голосуют тайно", - сказал Юдин, подчеркнув, что для любого депутата найдутся те, кто не хочет видеть его в парламенте.

"Если депутат избран в Сейм, значит, есть люди, считающие, что он этого достоин, и в принципе они должны сказать, что депутат более недостоин их представлять", - так высказался глава юридической комиссии.

Ранее подкомиссия юридической комиссии по Сатверсме и судебной политике отклонила инициативу населения, сбор подписей для которой был начат 13 лет назад, а 6 лет назад, когда нужное число подписей было собрано, инициатива была передана в Сейм. Юдин не смог ответить на вопрос, почему инициатива не была рассмотрена Сеймом предыдущего созыва, поскольку тогда он не работал в парламенте.

Автор инициативы Янис Гаварс желает дать обществу "возможность влиять на общественные и политические процессы в государстве", отзывая депутатов, в том числе, за антиконституционную деятельность.

Инициатива Гаварса предлагала внести поправки в Сатверсме и в законы, чтобы дать возможность избирателям отзывать из Сейма, Европарламента и самоуправлений отдельных депутатов и приостанавливать на время полномочия тех депутатов, против которых возбуждены уголовные дела. Инициатива была бы важна в тех случаях, когда депутаты после избрания нарушают присягу, не выполняют данных обещаний, ведут антигосударственную деятельность, против них заводят уголовные дела и своей деятельностью они продолжают подрывать престиж государственной власти, считает Гаварс.

Автор инициативы высказывал также мнение, что отозванных депутатов нецелесообразно заменять новыми, если до окончания созыва осталось несколько месяцев.

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