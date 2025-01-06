Юдин: при нынешней избирательной системе отзыв депутатов внедрить невозможно; почему?

Каждому, кому понятна наша избирательная система, ясно, что предложенное реализовать невозможно, заметил депутат. "Если у нас пропорциональная система выборов, все депутаты имеют определенную поддержку. Люди голосуют тайно", - сказал Юдин, подчеркнув, что для любого депутата найдутся те, кто не хочет видеть его в парламенте.

"Если депутат избран в Сейм, значит, есть люди, считающие, что он этого достоин, и в принципе они должны сказать, что депутат более недостоин их представлять", - так высказался глава юридической комиссии.

Ранее подкомиссия юридической комиссии по Сатверсме и судебной политике отклонила инициативу населения, сбор подписей для которой был начат 13 лет назад, а 6 лет назад, когда нужное число подписей было собрано, инициатива была передана в Сейм. Юдин не смог ответить на вопрос, почему инициатива не была рассмотрена Сеймом предыдущего созыва, поскольку тогда он не работал в парламенте.

Автор инициативы Янис Гаварс желает дать обществу "возможность влиять на общественные и политические процессы в государстве", отзывая депутатов, в том числе, за антиконституционную деятельность.

Инициатива Гаварса предлагала внести поправки в Сатверсме и в законы, чтобы дать возможность избирателям отзывать из Сейма, Европарламента и самоуправлений отдельных депутатов и приостанавливать на время полномочия тех депутатов, против которых возбуждены уголовные дела. Инициатива была бы важна в тех случаях, когда депутаты после избрания нарушают присягу, не выполняют данных обещаний, ведут антигосударственную деятельность, против них заводят уголовные дела и своей деятельностью они продолжают подрывать престиж государственной власти, считает Гаварс.

Автор инициативы высказывал также мнение, что отозванных депутатов нецелесообразно заменять новыми, если до окончания созыва осталось несколько месяцев.