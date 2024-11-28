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«Ясно, что кто-то хорошо заплатил за нашего ребёнка»: латышская семья чудом вырвала дочь из лап соцслужб Швеции

la.lv 28 ноября, 2024 10:31

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Сигита, ее муж Гатис и их дочери - латышская семья, которая 2 года назад решила начать новую жизнь, переехав в Швецию. И кончилось все это настоящим триллером, о котором рассказывает la.lv.

Семья переехала в Швецию в 2022 году. Поселились относительно недалеко от Стокгольма, нашли работу, маленькая шестилетняя дочь Ева пошла в детский сад, а старшая 18-летняя дочь - в школу.

Маленькая Ева начала ходить в школу в августе. Она очень дружелюбный и открытый ребенок и быстро завела друзей. Сигите, однако, было трудно привыкнуть к шведским правилам: «Во-первых, мы целый месяц боролись с насекомыми в волосах Евы. При этом я поражалась тому, как много свободы дают детям - они могут делать практически все, что хотят. По пять человек за раз, например, лазить по качелям, потому что там вообще нет никакого присмотра. Каждый день ребенок приходит домой с новым синяком».

И вот однажды по дороге в школу мама заметила, что у Евы идет кровь из уха, ребенок пожаловался, что сильно ушибся, кружилась голова.

Позже у ребенка появилась выраженная слабость, пока не выяснилось, что Ева не ела в школе много раз, потому что ей не нравилась шведская еда. Они стали давать ей еду из дома и пытались объяснить, как важно правильно питаться.

«Мы забираем вашего ребенка»

В конце октября этого года, когда ребенок был в школе, родители получили сообщение, что им срочно нужно пойти в социальную службу, чтобы поговорить о Еве.

«Перед нами сидели две женщины, одна из которых сказала, что заберет у нас ребенка. Мы с мужем в шоке. Оказалось, они подозревают, что ребенок сказал, что его столкнули с лестницы во время игры. Один раз она действительно спустилась по лестнице, стукнулась, но, конечно, никто из нас не стал бы сталкивать ребенка с лестницы, это очевидная ложь. Но нас никто даже не слушал», - вспоминает Сигита.

В итоге социальные работники согласились отпустить ребенка домой к родителям. Последовало еще несколько визитов в социальную службу, пока на одной из встреч им не объявили, что семья привлечена к ответственности за жестокое обращение с детьми. «У них не было ни доказательств, ни оснований что-либо утверждать. Мы даже пригласили их посетить наш дом, чтобы провести с нами время, понаблюдать за поведением и реакцией, ведь нам действительно нечего скрывать», - говорит Сигита.

На одну из следующих встреч Гатиса пригласили одного. Там ему сказали, что, скорее всего, он бьет жену, и попытались получить его подтверждение. Муж воспринял все это как неудачную шутку.

Однако 19 ноября ситуация полностью вышла из-под контроля. Утро началось как обычно - ребенка отвели в школу, сами поехали на работу. В середине дня им позвонили и попросили приехать в социальную службу.

Поняв, что дело плохо, они быстро договорились, что ее муж пойдет в социальную службу, а Сигита - в школу за дочерью, где придется соврать, что ей нужно к врачу, потому что в Швеции нельзя так просто забрать ребенка из школы посреди дня. Это удалось, хотя школьный администратор не хотел отпускать девочку.

Сигита и ее муж работают в одной компании, где есть еще несколько солтрудников-латышей, поэтому мама взяла дочь на работу, попросила коллег присмотреть за ней, а сама отправилась в социальную службу.

Там ей сообщили, что принято решение забрать ребенка. Если она не отдаст его по доброй воле, его заберут силой. Сигита при этом узнала, что эксперт говорил с ребенком на шведском языке без переводчика, хотя девочка еще плохо знала язык.

Было ясно, что компромисса не будет. Муж поднялся на ноги и ушел. И без слов стало ясно, что делать: Сигита осталась разговором задержать социальных работников, чтобы муж мог собрать документы и самое необходимое.

Сигита провела 2 часа, отвечая на вопросы и задавая их. Ей сообщили, что для ребенка уже найдена хорошая шведская семья, но любые дальнейшие контакты с биологическими родителями будут запрещены. Все это очень походило на хорошо продуманную схему отъема ребенка у родителей.

Тем временем она прокручивала в голове различные сценарии, как быстрее добраться до Латвии, ведь ясно, что в этой ситуации ни на корабль, ни в самолет их просто не пустят.

Сюжет, достойный триллера

Выйдя из социальных служб, женщина буквально полетела. Там уже находился ее муж с вещами, которые взял из дома. Ребенок играл с коллегами родителей. «Если бы не наши фантастические коллеги, мы бы, наверное, сейчас были разлучены с нашей маленькой девочкой. Они все объединились, чтобы помочь нам», - вспоминает Сигита, сдерживая слезы от волнения.

Проблем было много. Нельзя было ехать на своей машине, потому что ее обязательно отследят, и нужно было отключить телефоны. И тут они в окно увидели опдъехавшую к офису полицейскую машину.

«Босс махнул нам рукой, чтобы мы спрятались в туалете. Полицейским он подтвердил, что мы здесь работаем, и предложил им пойти вместе, чтобы поискать нас на территории компании. Тем временем один из наших коллег уже увозил Еву с острова на своей машине, потому что ехать всем вместе было бы опаснее. Мы сидели в туалете, даже не понимая, какую спасательную операцию уже проводят наши коллеги...» - вспоминает женщина.

Через некоторое время прибежал коллега, пригласил Сигиту и Гати сесть в машину, и им удалось выехать из района, который уже прочесывала полиция. Они отключили телефоны и оставили свою машину на работе. По дороге они рассказали старшей дочери о ситуации с телефона коллеги и договорились, что она на несколько ночей останется у друзей.

«Мы ехали до поздней ночи, боялись даже заехать на заправку, потому что думали, что у нас заберут ребенка, что за нами везде следят камеры. Наш коллега ехал с нами и везде расплачивался своей картой, чтобы наши данные нигде не были видны. В Дании, на границе с Германией, мы наконец остановились, надеясь немного поспать, потому что ехали без остановки. Моего мужа трясло от усталости и злости. Было ясно, что кто-то хорошо заплатил за нашего ребенка, если пошел на такие неприятности, чтобы забрать его у нас», - говорит Сигита.

Только в Польше, в окрестностях Варшавы, они успокоились, осмелившись включить телефоны и размять ноги после 36 часов безостановочной езды.

«Утром 21 ноября, в 6.00, мы приехали в дом моих родителей. Какое это было облегчение!».

Как обстоят дела сейчас?

В латвийской социальной службе эксперты оценили состояние ребенка и подтвердили, что никаких признаков жестокого обращения нет. Девочка просто играла и дружелюбно общалась со всеми. Значит, родителям удалось защитить ее как физически, так и эмоционально.

На этой неделе Ева начала посещать детский сад в Латвии.

Тем временем в Швеции старшая дочь собиралась забрать свои вещи из квартиры, когда увидела, что входная дверь взломана. Машину тоже вскрыли, кто-то там явно что-то искал.

Семья обратилась в министерства юстиции и иностранных дел, и все они посоветовали им не возвращаться в Швецию, так как латвийским властям будет сложнее защитить их там.

«Мы так разочарованы в стране нашей мечты, где хотели жить. Мы ходили туда в бесчисленные дальние походы, ездили за Полярный круг. Теперь осталось только огромное разочарование. Я поговорила с другими семьями, и оказалось, что наш случай - не первый в этом районе. Это действительно схема, потому что с иммигрантами все сравнительно проще. Система жестока - я слышал истории о том, как крепкие мужчины вырывали плачущих младенцев из рук матерей», - говорит Сигита.

 

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