Янис Стрейч: «В Латвии нет государства. Народ понимает и чувствует, что им управляют, но молчит»

"Я написал письмо Смилтенсу: пожалуйста, заведите в Сейме консультанта по языку, который записывал бы каждую ошибку депутата. Латышский язык у депутатов ужасный! Что делает Центр языка? Они варятся в собственном соку! Издают какие-то брошюры, тратят деньги на дискуссии, в которых сами же и участвуют... Если сейчас депутатов отправить на языковую проверку, это будет так по-хуторянски! Как их вообще могли избрать? Живем, как в деревне [Стрейч произнес это слово по-русски - Ред.]", - выразил он свое возмущение в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

"В 1918 году, когда основали Латвию, задача государственных мужей состояла в том, чтобы думать, как их государству стать зажиточной страной.

Разве сегодня об этом кто-то думает? Нет, лозунг наших партий таков: мы должны победить на следующих выборах! Раньше исполнительную власть отделяли от законодательной, и когда кто-то становился министром, этот политик выходил из партии. Сейчас хороший тон требует от каждого министра быть в партии. В результате Латвия стала [несколькими] партийными герцогствами - государства нет! Каждый живет сам по себе. Народ понимает и чувствует, что им управляют. Но ничего не говорит. Жить-то можно..." - сокрушается мэтр.