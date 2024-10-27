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Янис Стрейч: «В Латвии нет государства. Народ понимает и чувствует, что им управляют, но молчит»

TV24 27 октября, 2024 15:16

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Фото LETA

Выдающийся кинорежиссер и сценарист Янис Стрейч весьма резко высказался о сложившейся политической ситуации в стране.

"Я написал письмо Смилтенсу: пожалуйста, заведите в Сейме консультанта по языку, который записывал бы каждую ошибку депутата. Латышский язык у депутатов ужасный! Что делает Центр языка? Они варятся в собственном соку! Издают какие-то брошюры, тратят деньги на дискуссии, в которых сами же и участвуют... Если сейчас депутатов отправить на языковую проверку, это будет так по-хуторянски! Как их вообще могли избрать? Живем, как в деревне [Стрейч произнес это слово по-русски - Ред.]", - выразил он свое возмущение в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum.

"В 1918 году, когда основали Латвию, задача государственных мужей состояла в том, чтобы думать, как их государству стать зажиточной страной.

Разве сегодня об этом кто-то думает? Нет, лозунг наших партий таков: мы должны победить на следующих выборах! Раньше исполнительную власть отделяли от законодательной, и когда кто-то становился министром, этот политик выходил из партии. Сейчас хороший тон требует от каждого министра быть в партии. В результате Латвия стала [несколькими] партийными герцогствами - государства нет! Каждый живет сам по себе. Народ понимает и чувствует, что им управляют.  Но ничего не говорит. Жить-то можно..." - сокрушается мэтр.

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Грандиозные планы: в следующем году в Риге появятся не менее 20 новых пешеходных переходов; где?

Важно 17:55

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В целях повышения безопасности пешеходов в Риге в этом году создано пять новых пешеходных переходов и благоустроен один существующий, а в планах на следующий год - строительство не менее 20 новых переходов, сообщает Rus.Delfi.lv со ссылкой на Рижское самоуправление.
 
В 2024 году новые пешеходные переходы были обустроены в 5 микрорайонах Риги – Авоты, Агенскалнсе, Югле, Межциемсе и Зиепниеккалнсе:

В целях повышения безопасности пешеходов в Риге в этом году создано пять новых пешеходных переходов и благоустроен один существующий, а в планах на следующий год - строительство не менее 20 новых переходов, сообщает Rus.Delfi.lv со ссылкой на Рижское самоуправление.
 
В 2024 году новые пешеходные переходы были обустроены в 5 микрорайонах Риги – Авоты, Агенскалнсе, Югле, Межциемсе и Зиепниеккалнсе:

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МИД Латвии: задержанный в Белоруссии латвийский гражданин будет находиться в СИЗО до суда

Важно 17:26

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Задержанный в Белоруссии гражданин Латвии будет находиться в следственном изоляторе до суда, заявила агентству LETA пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

Задержанный в Белоруссии гражданин Латвии будет находиться в следственном изоляторе до суда, заявила агентству LETA пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

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Депутат Эдвин Шноре: мы предлагаем внедрить «военный налог» для тех, кто до сих пор торгует с Россией

Важно 17:10

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На телеканале TV24 в программе Ziņu top, где шла дискуссия о госбюджете на 2025 год и размере финансирования для системы МВД, депутат 14-го Сейма Эдвин Шноре (Нацобъединение) сказал, что оппозиционная партия, которую он представляет, предлагает внедрить так называемый "военный налог" - это был бы один из источников финансов именно для нужд внутренней безопасности.

На телеканале TV24 в программе Ziņu top, где шла дискуссия о госбюджете на 2025 год и размере финансирования для системы МВД, депутат 14-го Сейма Эдвин Шноре (Нацобъединение) сказал, что оппозиционная партия, которую он представляет, предлагает внедрить так называемый "военный налог" - это был бы один из источников финансов именно для нужд внутренней безопасности.

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Ночью ожидается дождь, а понедельник во многих местах будет солнечным

Важно 16:45

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В ночь на понедельник на большей части территории Латвии ожидается дождь, но после этого небо прояснится и в понедельник во многих местах будет сиять солнце, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник на большей части территории Латвии ожидается дождь, но после этого небо прояснится и в понедельник во многих местах будет сиять солнце, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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На работы по содержанию рижских улиц планируют потратить около 3 миллионов евро; куда пойдут эти деньги

Новости Латвии 16:00

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская дума планирует выделить дополнительно около 3 миллионов евро на работы по содержанию рижских улиц, согласно проекту решения, поддержанному Комиссией по делам сообщения и транспорта.

Рижская дума планирует выделить дополнительно около 3 миллионов евро на работы по содержанию рижских улиц, согласно проекту решения, поддержанному Комиссией по делам сообщения и транспорта.

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Идет сбор подписей за возврат автомобильных номеров с латвийским флагом; более 400 человек подписались

Новости Латвии 15:21

Новости Латвии 0 комментариев

На портале общественных инициатив Mana balss запущен сбор подписей за то, чтобы владельцы автомашин могли по желанию получить номерные знаки на автомобиль с латвийским флагом, а не только с флагом ЕС. Об этом агентство LETA информировал один из авторов инициативы Янис Дамбергс.

На портале общественных инициатив Mana balss запущен сбор подписей за то, чтобы владельцы автомашин могли по желанию получить номерные знаки на автомобиль с латвийским флагом, а не только с флагом ЕС. Об этом агентство LETA информировал один из авторов инициативы Янис Дамбергс.

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