«Я встречусь с Путиным, когда…» Сенсации Мюнхенской конференции

О чем сказал Зеленский, а о чем - нет

Пятничное выступление президента Украины в гостинице Bayerischer Hof, где проходит конференция, оставило публику со смешанными чувствами. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов. От Зеленского ждали прежде всего оценки недавнего решения президента США Дональда Трампа начать быструю подготовку переговоров с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны РФ против Украины. Но украинский лидер был на эту тему немногословен. Главная мысль - Киев надеется на помощь Трампа в окончании войны, которую ведет Россия. "Нам не нужны посредники между Украиной и Путиным, нужна поддержка", - сказал Зеленский.

Временами казалось, что президент хотел сказать намного больше, но сдерживался и отшучивался. Например, Зеленский сообщил, что Трамп недавно дал ему свой номер телефона и сказал звонить в любое время. При этом ранее Трамп тоже говорил ему звонить в любое время, но номера телефона не давал, добавил политик, вызвав смех в зале.

Похоже, сдержанность Зеленского связана с тем, что позиция Вашингтона для Киева не до конца понятна, как, впрочем, и для других участников конференции. Встреча Зеленского с вице-президентом США Джеймсом Вэнсом в Мюнхене была перенесена и состоялась уже после выступления обоих политиков на форуме.

Встреча украинской и американской делегаций во главе с Зеленским и Вэнсом в Мюнхене Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Также многие ломали голову над анонсированной Трампом встрече представителей России, Украины и США в Мюнхене. На момент написания статьи о ней ничего не сообщалось, украинские представители сказали DW, что она не планировалась.

Что говорили об Украине в коридорах Мюнхена

Подготовка переговоров Трампа с Путиным стала главной темой бесед журналистов и экспертов в кулуарах Мюнхенской конференции. Собеседники DW говорили, что потрясены темпом сближения Москвы и Вашингтона. Ошибкой многие называли то, что Дональд Трамп еще до начала переговоров с Путиным пошел на уступки, например, дав понять, что Украине придется отказаться от членства в НАТО. Среди тех, кто критикует подход Трампа, - глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). "Я не думаю, что это правильный путь ведения переговоров с россиянами", - сказал бывший дипломат.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

В оценках действий нового главы Белого дома в Мюнхене часто звучало слово "хаос": мол, заявлений представителей новой администрации США так много, что трудно за всем уследить, а ясности в отношении Украины нет. Какими могут быть гарантии безопасности, если не членство в НАТО? Вопрос открытый. Кто-то считает, что это могут быть только поставки оружия. Кто-то полагает, что, помимо этого, Украина могла бы рассчитывать на ускоренное вступление в Евросоюз. Об этом говорила в Мюнхене глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Но скептики полагают, что такой вариант могут затормозить те страны, которые видят в Украине конкурента на рынке.

Ледяной душ Вэнса для европейцев

Самым обсуждаемым событием первого дня конференции стало выступление вице-президента США Джеймса Вэнса. Оно оставило впечатление не просто холодного, а ледяного душа для европейцев. Впервые за много лет Европа и Америка обменялись в Мюнхене не комплиментами (они тоже были, хотя и звучали не всегда убедительно), а упреками. Мюнхенская речь Вэнса может войти в историю конференции.

Вице-президент США Джеймс Вэнс в Мюнхене.

Вице-президент США необычно жестко раскритиковал Европу за то, что он считает ограничением демократии и свободы слова, приведя в пример отмену президентских выборов в Румынии и ограничения для соцсетей. В свою очередь европейские политики критиковали США за введение тарифов и попытки договориться с Москвой по Украине без их участия.

Для Германии шоком стали слова Вэнса в интервью газете Wall Street Journal о необходимости сотрудничества во всеми партиями, включая крайне правую "Альтернативу для Германии" (АдГ), которая признана частично правоэкстремистской и которая среди прочего выступает за отмену санкций против России. Вэнс в своем выступлении не упомянул АдГ прямо, сделав лишь намек, но затем встретился в Мюнхене с ее лидером и кандидатом в канцлеры Алис Вайдель (Alice Weidel). Политики АдГ, которая занимает в опросах перед выборами в бундестаг второе место, на Мюнхенскую конференцию приглашены не были.

Юлия Навальная призвала не верить Путину

Представителей официальной России в Мюнхен не приглашают с начала вторжения РФ в Украину, но дискуссии с оппозиционными российскими участниками стали частью программы. На этот раз была заявлена тема о "репрессиях в России и за рубежом". Участницы - Юлия Навальная, вдова умершего год назад в заключении российского оппозиционера Алексея Навального, и Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции в изгнании. Обе выступали на английском.

Юлия Навальная критиковала Запад за то, что он, как она считает, мало внимания уделяет противникам нынешней власти в России - тем, кто был осужден и кто эмигрировал. Говоря о планируемых переговорах России и США, Навальная посоветовала не верить президенту России: "Он обманет".