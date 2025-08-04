Я успешно освоил искусство подписания пустых текстов: Позняк рассказал о достижениях Европы на ниве обороны

"Не секрет, что страны Европейского Союза по-разному оценивают вероятность того, что военная агрессия России в обозримом будущем может затронуть и государства НАТО в Европе. Страны, географически удалённые от России, воспринимают эти риски спокойнее, тогда как те, для кого Россия - сосед, относятся к этому с большей тревогой.

С этой точки зрения тот факт, что в последнее время страны-члены смогли договориться о значительном увеличении расходов на оборону, безусловно, является достижением. Жители Латвии, которые нередко с беспокойством гадают, насколько серьёзно наши союзники воспринимают планы и возможности Кремля, могут вздохнуть с облегчением.

Однако, справедливости ради, стоит отметить, что это лишь начало пути, а не триумфальный финиш. И дело даже не в том, насколько точно и ответственно партнёры выполнят обещанное — достичь к 2035 году уровня расходов на оборону и безопасность в 5% от ВВП каждой страны. Нужно понимать, что выделение средств на политическом уровне само по себе ничего не гарантирует. Причина в том, что десятилетия относительного мира, которыми наслаждались Западные страны, привели к сокращению производственных мощностей, необходимых для обороны.

Это не только проблема Евросоюза. В денежном выражении США в прошлом году потратили на оборону почти триллион долларов — в четыре раза больше, чем Китай на свои военные нужды. Однако американцы обеспокоены тем, что преимущество Китая заключается в лучше развитой промышленности, адаптированной для военных целей. И это беспокойство оправдано. Например, в прошлом году Пентагон поставил цель достичь производства 75 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм в месяц к апрелю 2025 года. На деле же удалось нарастить темпы лишь до 40 000. Аналогичная ситуация наблюдается и в других областях.

В Европе дела обстоят схожим образом. Хорошая новость в том, что страны НАТО в Европе осознают эту проблему — как на уровне должностных лиц, так и экспертов. Например, в марте этого года Европейская комиссия опубликовала так называемую Белую книгу, посвящённую оборонным возможностям Европы, в которой указала на семь «пробелов» (gaps), которые необходимо устранить. Влиятельный аналитический центр Kiel Institute for the World Economy в июне 2025 года представил детальный анализ под жёстким названием «Готовы ли к войне к 2030 году?» (Fit for war by 2030?), в котором в контексте различных видов вооружений чётко обозначены несколько сценариев: сколько нужно произвести, чтобы чувствовать себя в полной безопасности, и сколько — чтобы ощущать относительную уверенность.

Итак, Европа увеличивает финансирование обороны и довольно хорошо понимает, какие направления нужно укреплять. Вопрос в том, как это реализовать на практике? Одна из проблем — всё ещё недостаточно тесное сотрудничество между странами-членами.

К примеру, анализ танкового сегмента показывает, что в распоряжении европейских стран находится около 12 различных типов танков. Возникает вопрос: если Европа хочет нарастить производство танков, что быстрее — работать с каждым из 12 типов или объединить усилия для меньшего их числа? Другой влиятельный аналитический центр, Bruegel, комментируя последние договорённости по обороне, резко отметил, что достижение поставленных целей будет «нереалистичным и политически невозможным», если каждая страна будет действовать в одиночку.

Более тесное сотрудничество подразумевает не только координацию закупок и производства. Чтобы необходимые для обороны ресурсы действительно были произведены, недостаточно одного лишь политического решения, даже на самом высоком уровне. В Брюсселе нет единого «кассового окна». Чтобы компании могли производить и, тем более, расширять производство, нужна финансовая система, которая активно вовлечена в процесс. Эту систему можно называть банком, фондом или как-то иначе — это не так важно. Важно, чтобы выделенные на оборону средства не застревали в бюрократии и не сталкивались с осторожным отношением финансового сектора к военной промышленности.

Можно сказать, что осознание таких рисков существует, как существуют и призывы относиться к ним серьёзно. Например, в выводах Совета Европы по безопасности от 26 июня 2025 года указано, что странам-членам не следует запутываться в различных требованиях к производителям и что необходимо привлекать средние и малые предприятия. В том же документе Совет Европы отметил, что в октябре 2025 года он оценит, как продвигается выполнение этих и других рекомендаций. То есть осталось всего пару месяцев, после чего можно будет более предметно судить о том, насколько заявления и обещания воплощаются в жизнь.

Такие масштабные и сложные вопросы, как значительное укрепление оборонных возможностей в относительно короткие сроки, не решаются одним событием или одной встречей, какого бы высокого уровня она ни была. Нет смысла ни впадать в панику, ни, наоборот, погружаться в эйфорию, основываясь на том, кто на кого не посмотрел, пожал ли руку или что-то сказал прессе. Укрепление безопасности Латвии и Европы — это долгий процесс, в котором нельзя дремать и активизироваться только перед саммитами или другими встречами высокого уровня", - пишет он.