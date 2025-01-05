«Я считаю «Новое единство» огромным злом для Латвии»: признания экс-министра

Начало нового года тоже не сулит ничего хорошего: в первый же рабочий день авиакомпания airBaltic возмутила общество отменой рейсов и сдачей самолетов в аренду.

На этом фоне бывший министр образования Анита Муйжниеце опубликовала в соцсети "Х" признание, которое для нее самой стало в известной мере сюрпризом:

"Только что дома призналась: всегда думала, что не буду человеком, который скажет, что безумнее уже некуда и незачем, но действительно не в состоянии. Насколько надо не любить страну, чтобы испоганить буквально все? AirBaltic, RB, экономика, образование, здоровье... И да, я считаю, что "Новое единство" - огромное зло для Латвии".

Ей пишут: "Вам кажется, что они это делают из ненависти к стране? Надо полагать, нет - чаще всего беда от тех "добрых" людей, которые, будучи уверены, что помогают, решают все... при отсутствии знаний и оценки. Не повзрослевшие люди - тут и там солгут, тут и там фантазии значительно превышают реальные возможности".

Автор отвечает: "Я думаю, что в организации много таких "добрых людей", которые действительно верят и хотят добра, но не те попадают и стоят у власти уже более десяти лет. Так что нет, я по-прежнему думаю, что это сознательная нелюбовь к Латвии".

Еще пишут:

- Но этот факт не мешал вам работать с ними в одном правительстве...

- Это было смешно. Вы ничем не отличаетесь от "Нового единства" . Разве что еще большие уроды, чем они.

- Если, по-вашему, "Новое единство" во всем виновато, какая партия - лучшая альтернатива? "Новое единство" вовсе не ангелы, и последние два премьера - полный пролет. Но они - из того же самого общества, в котором голосуют за своих, воруют, не уважают окружающих и неспособны просвещаться.

- Можете сказать себе "спасибо". Без вас они не были бы у власти с 5% голосов.

- Уволить 60 тысяч учителей, высмеять, а потом удивляться, что некому работать в школах - конечно, это был шаг редкой мудрости и любви. Вы сами и есть это зло.

- Видимо, выборы близятся, раз бывшие политики вылезают, чтобы получить доступ к кормушке.

- Прекрати, какая нелюбовь? Просто бизнес.

- Солнышко, неужели ты думала, что эмиграция из Латвии 1/3 самых амбициозных, целеустремленных и конкурентоспособных людей не окажет никакого влияния на конкурентоспособность власти и качество организации самого общества?