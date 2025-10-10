X/Twitter теряет популярность в Латвии: опрос

Чаще всего покидают социальные сети люди в возрасте до 39 лет, и основными причинами этого являются низкое качество контента, отвлечение от более важных дел и чрезмерный расход времени. Следует отметить, что женщины в возрасте от 18 до 39 лет чаще мужчин отмечают негативное влияние социальных сетей на психологическое здоровье.

Интересно, что молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет гораздо чаще, чем другие возрастные группы, называют причиной отказа низкую активность друзей и знакомых в конкретной социальной сети.