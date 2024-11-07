WSJ: Трамп может на 20 лет исключить вступление Киева в НАТО

В офисе республиканца Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, высказались относительно возможных действий по Украине. Так, один из планов состоит в том, что Киев пообещает не вступать в НАТО в течение минимум 20 лет, а в обмен Вашингтон продолжит снабжать Украину оружием для сдерживания дальнейших нападений РФ. Об этом в среду, 6 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на три источника, близких к Трампу.

По данным издания, все предложения предусматривают "заморозку" войны - таким образом может быть закреплен захват Россией примерно 20 процентов территории Украины.

Ранее советники экс-президента США Кит Келлог и Фред Флейтц предлагали лишить Украину американской поддержки и поставок оружия, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией. Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но делать это придется дипломатическим путем, отметила WSJ.