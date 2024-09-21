Взрывы устройств «Хезболлы»: вопросы, по-прежнему требующие ответов

Ливан и «Хезболла» обвиняют Израиль, тот пока не дает комментариев. Би-би-си проделала путь из Тайваня в Японию, затем в Венгрию, Израиль и Ливан, чтобы попытаться выяснить, что произошло. Однако на некоторые важные вопросы по-прежнему нет ответов.

Как были взломаны пейджеры?

Первые версии предполагали сложный компьютерный взлом, заставивший пейджеры и рации взорваться. Однако эксперты быстро опровергли эту теорию.

По словам специалистов, чтобы нанести ущерб такого масштаба, они были начинены взрывчаткой еще до того, как попали в руки «Хезболлы». На снимках взорвавшихся пейджеров виден логотип небольшого тайваньского производителя электроники: Gold Apollo.

Тайваньская компания Gold Apollo возложила ответственность на венгерскую компанию BAC Consulting, производящую пейджеры по лицензии.

Расследования по поводу происхождения смертоносных устройств начались в Венгрии, Болгарии, Норвегии и Румынии.

Би-би-си посетила офис Gold Apollo, расположенный в большом бизнес-парке в неприметном пригороде Тайбэя. Основатель компании Сюй Цингуан отрицал свою причастность к этой операции.

«Вы посмотрите на фотографии из Ливана, — сказал он журналистам возле офиса своей фирмы. — На них нет никаких надписей Made in Taiwan, мы не делали эти пейджеры!»

По словам Сюя, три года назад он выдал BAC Consulting лицензию на торговую марку Gold Apollo, позволив им использовать название Gold Apollo на своих пейджерах.

Он сказал, что денежные переводы от BAC были «очень странными» — и что были проблемы с платежами, которые поступали с Ближнего Востока.

По словам аналитиков и консультантов, в то время как цепочки поставок и каналы распределения для более прибыльных и новых продуктов жестко контролируются, это не относится к старой электронике из Азии, где контрафакт, избыточные запасы и сложные сделки по контрактному производству иногда делают невозможным определение происхождения продукта.

«Если цепочка поставок была нарушена, чтобы поместить внутрь взрывчатку… Это невероятная инженерная разработка. Но на самом деле взломать цепочку поставок не так уж сложно», — говорит Дэвид Финчер, базирующийся в Китае технолог и консультант.

По его словам, контрафактная продукция широко распространена, особенно в таких крупных производственных центрах, как Китай, где легко произвести поддельные компоненты и не так уж сложно перейти от поддельных компонентов к вмешательству в цепочки поставок.

При чем здесь венгерская компания?

Би-би-си отправилась по юридическому адресу офиса BAC Consulting, расположенного в жилом районе Будапешта.

Оказалось, что по этому адресу зарегистрированы еще 12 компаний, и никто в здании не смог рассказать нам ничего о BAC Consulting.

Венгерские официальные лица утверждают, что эта фирма, зарегистрированная в 2022 году, была всего лишь «торговым посредником без производственного или операционного помещения» в стране.

В брошюре BAC, опубликованной на LinkedIn, перечислены восемь организаций, с которыми, как утверждается, она работала, включая Министерство международного развития Великобритании (DfID).

Министерство иностранных дел Великобритании, в состав которого недавно вошло DfID, сообщило Би-би-си, что ведет свое расследование.

На сайте ВАС в качестве главного исполнительного директора и основателя указан один человек — Кристиана Барсони-Арсидиаконо. Би-би-си предприняла несколько попыток связаться с Барсони-Арсидиаконо, но безуспешно.

Однако, как сообщается, она поговорила с NBC News, сказав: «Я не делаю пейджеры. Я просто посредник».

Между тем New York Times сообщила, что компания BAC Consulting на самом деле была прикрытием для израильской разведки.

Газета, ссылаясь на трех израильских чиновников, сообщила, что были созданы еще две подставные компании, чтобы помочь скрыть личности людей, на самом деле производивших пейджеры, а именно сотрудников израильской разведки.

Би-би-си не удалось провести независимую проверку этих сообщений, но мы знаем, что власти Болгарии начали расследование в отношении другой компании, связанной с BAC. Болгарская вещательная компания bTV сообщила в четверг, что 1,6 миллиона евро, связанные со взрывами устройств в Ливане, прошли через Болгарию, а затем были отправлены в Венгрию.

Как были взломаны рации?

Происхождение портативных раций, взорвавшихся в ходе второй диверсии, более туманно. Известно, что по крайней мере некоторые из них были модели IC-V82, которые производила японская компания ICOM.

Эти устройства были приобретены «Хезболлой» пять месяцев назад, как сообщил источник в ее службе безопасности агентству Reuters.

По словам источника, на рациях, приобретенных «Хезболлой» примерно в то же время, что и пейджеры, были наклейки с названием компании ICOM из Осаки и словами «Сделано в Японии». Это видно и на фотографии одного из взорвавшихся устройств.

Ранее руководитель отдела продаж американского филиала ICOM сообщил агентству АР, что взорвавшиеся в Ливане радиоустройства, по-видимому, были подделками и его компания их не производила.

Би-би-си потребовалось лишь несколько секунд, чтобы найти ICOM IC-V82 в продаже на онлайн-площадках.

ICOM заявила, что прекратила производство и продажу этой модели почти 10 лет назад, в октябре 2014 года, а также прекратила производство батарей, необходимых для ее работы.

Компания заявила, что не передает производство за границу, и все ее рации производятся на заводе в западной Японии.

ICOM давно предупреждала о подделках, особенно старых моделей.

Согласно последнему отчету Японского патентного ведомства, в 2020 году более 7% компаний в Японии сообщили о потерях бизнеса из-за контрафактной продукции, причем около трети случаев связаны с Китаем.

ICOM настоятельно рекомендует покупателям пользоваться только официальной сетью дистрибьюторов, чтобы быть уверенными в том, что они покупают подлинную продукцию.

Однако, согласно данным Reuters, в Китае на платформах электронной коммерции, таких как Alibaba.com, Taobao, JD.com и Pinduoduo, существуют десятки магазинов, продающих рации под брендом ICOM, в том числе в некоторых случаях модель IC-V82.

Что взорвалось в рациях?

Батареи раций были начинены взрывчатым веществом под названием PETN, сообщил агентству Reuters ливанский источник, знакомый с компонентами устройства.

Способ, с помощью которого взрывчатое вещество было встроено в батарейный блок, сделал его чрезвычайно трудным для обнаружения, сказал источник.

Йошики Эномото, генеральный менеджер подразделения ICOM по безопасности и торговле, сказал Reuters, что, возможно, старое устройство ICOM было модифицировано для изготовления бомбы.

Эномото сказал японской телекомпании Fuji TV, что в основной отсек рации трудно вставить взрывное устройство, так как электроника плотно упакована, поэтому более вероятно, что оно находилось в съемном батарейном блоке.

Однако по данным источника в Ливане, взрывы происходили даже в тех случаях, когда батарейный блок не был присоединен к рации.

Ранее источник в органах безопасности Ливана сообщил Reuters, что в пейджеры была вживлена взрывчатка, которую трудно обнаружить. Другой источник в органах безопасности сообщил Reuters, что в новые пейджеры было спрятано до трех граммов взрывчатки — по-видимому, за несколько месяцев до взрывов.

Как были взорваны устройства?

На видеозаписях видно, как жертвы тянутся к карману за несколько секунд до взрыва.

Ливанские власти пришли к выводу, что устройства были взорваны «электронными сообщениями», отправленными на них, говорится в письме миссии Ливана при ООН, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Со ссылкой на американских чиновников газета New York Times сообщила, что пейджеры перед взрывом получили сообщения, которые выглядели как сообщения от руководства «Хезболлы».

Мы пока не знаем, что за сообщение было отправлено на рации.

Ограничилось ли дело пейджерами и рациями?

Этим вопросом сейчас задаются многие в Ливане, опасаясь, что другие устройства — камеры, телефоны или ноутбуки — также могли быть начинены взрывчаткой.

Ливанская армия на улицах Бейрута с помощью дистанционно управляемых роботов-саперов проводит контролируемые взрывы подозрительных приборов.

Съемочные группы Би-би-си в Ливане не раз останавливали и просили не пользоваться телефонами и камерами.

«Все просто в панике… Мы не знаем, можем ли мы оставаться рядом со своими ноутбуками, телефонами. Сейчас все кажется опасным, и никто не знает, что делать», — сказала одна из жительниц Бейрута корреспонденту Би-би-си.

Почему нападение произошло именно сейчас?

Существует несколько теорий относительно того, почему взрывные устройства сработали на этой неделе.

Одна из них заключается в том, что Израиль выбрал этот момент, чтобы послать такое разрушительное сообщение «Хезболле» после почти года эскалации боевых действий на границе Израиля и Ливана.

Другой вариант заключается в том, что Израиль не собирался приводить свой план в действие в этот момент, но был вынужден это сделать, опасаясь, что заговор вот-вот будет раскрыт.

Согласно американскому изданию Axios, первоначальный план состоял в том, чтобы атака с помощью пейджера стала первым залпом тотальной войны и при помощи ее попытаться покалечить боевиков «Хезболлы».

Но узнав, что «Хезболла» что-то заподозрила, Израиль решил не откладывать дело в долгий ящик.