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Взрывная паника в латвийских школах: виновник массовой рассылки угроз — подросток из Украины

© Lsm.lv 23 июля, 2025 07:56

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В украинском городе Днепр задержан несовершеннолетний гражданин Украины, подозреваемый в массовой рассылке сообщений с угрозами взрывов в школах Латвии, Чехии и Словакии. Как сообщает Госполиция, задержание произошло на прошлой неделе, а письма с угрозами на русском языке получили тысячи учебных заведений в сентябре прошлого года.

По словам Риты Тропы-Фариня-Феррейры, и.о. руководителя отдела по предотвращению киберпреступлений Госполиции, задержанный действовал не самостоятельно — его мотивировал некий «закулисный игрок», возможно, даже за деньги. Следы преступления, по предварительным данным, могут вести в Россию. Пока личность заказчика не установлена, а детали расследования не раскрываются.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил, что киберугроза затронула не только Латвию, но и другие страны региона, и выразил благодарность спецслужбам за скоординированные действия.

Расследование стало возможно благодаря быстрому международному сотрудничеству между Латвией, Чехией, Словакией и Украиной при поддержке Евроюста. Латвийская полиция отмечает: все угрозы, поступавшие в школы и детские сады, были признаны «низкоуровневыми», но вызывали реальную тревогу у родителей, учителей и детей.

Судьба задержанного пока не определена: неизвестно, в какой стране его будут судить. В Латвии за подобные преступления грозит до 4 лет лишения свободы, но в других странах наказание может быть значительно строже.

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