Всё больше гриппа типа В: инфекция задержится в Латвии до конца мая

На прошлой неделе грипп был подтвержден у 365 человек, что на 112 человек меньше, чем неделей ранее, когда он был выявлен у 477 человек.

В стационарных условиях были проведены тесты на грипп у 812 пациентов, из них у 178 человек или 21,9% грипп был подтвержден.

С начала сезона в основном подтверждаются вирусы гриппа типа А, однако в последние недели увеличивается и доля подтвержденных вирусов гриппа типа В, указывают в центре. На прошлой неделе вирус гриппа А был выявлен у 89 пациентов, гриппа В — у 53 пациентов.

Заболеваемость гриппом, как и в предыдущем сезоне, в основном наблюдается среди детей до 14 лет. За прошедшую неделю заболеваемость снизилась во всех возрастных группах и осталась на среднем уровне в возрастной группе от 15 лет.

В стационарных условиях были проведены тесты на грипп у 812 пациентов, из них у 178 человек или 21,9% грипп был подтвержден. Вирус гриппа А был обнаружен у 89 пациентов, гриппа В — у 53 пациентов.

Самая высокая интенсивность гриппа зафиксирована в Даугавпилсе, а также в Риге, Екабпилсском районе, Лиепае, Гулбене и Резекне.

Также получено восемь сообщений о случаях смерти пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа. У шести из умерших пациентов была подтверждена инфекция гриппа А, а у двоих — инфекция гриппа В. У пациентов имелся ряд сопутствующих заболеваний — сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, иммунодефицит, заболевания органов дыхания, онкологические заболевания, хронические заболевания печени и почек, заболевания нервной системы и другие факторы риска. Все погибшие были старше 40 лет.

На прошлой неделе было проведено 917 тестов на определение Covid-19, из которых 23 или 2,5% оказались положительными. Неделю назад вирус был подтвержден у 5,5% заболевших, или 42 человек.

Число новых пациентов с COVID-19, поступивших в больницы, за последнюю неделю снизилось. Госпитализировано 27 пациентов, что на 18 пациентов меньше, чем неделей ранее. На этой неделе в больницах проходили лечение 59 пациентов с инфекцией COVID-19, из них у 26 пациентов был установлен первичный диагноз COVID-19, что на три человека больше, чем неделей ранее.

Также зафиксировано два случая смерти пациентов с COVID-19.

SPKC напоминает, что в настоящее время вакцинация от гриппа, финансируемая государством, доступна каждому жителю. Медицинские учреждения могут использовать имеющиеся в их запасах вакцины для вакцинации пациентов, не входящих в группы риска.

Вакцинация против гриппа по-прежнему рекомендуется, поскольку распространение гриппа может продолжаться до конца мая, но иммунитет вырабатывается в течение десяти дней после вакцинации.

Вакцинация особенно рекомендуется пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Также рекомендуется вакцинировать тех, кому предстоит пройти медицинские процедуры и находиться в больнице.