Встречайте комету: с вечера субботы в небе Латвии ее можно будет наблюдать невооруженным глазом

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS (Tsuchinshan-ATLAS, C/2023 A3) была открыта 9 января 2023 года в Китае, в обсерватории Цзыцзиньшань, расположенной на одноименной горе, название которое переводится как "Пурпурная гора", и независимо от этого - 22 февраля в ЮАР с помощью роботизированного телескопа ATLAS.

27 сентября 2024 года комета находилась максимально близко к Солнцу (58 млн км). Под влиянием солнечного тепла комета стала ярче, ее хвост удлинился. 12 октября комета максимально сближается с Землей (на расстояние 70 млн км), и начинается наиболее подходящее время для ее наблюдения. В конце октября комета уже отдалится и от Земли, и от Солнца, ее яркость уменьшится.

Кометы состоят из минералов, пыли и льда. Когда комета приближается к Солнцу, лед начинает таять и испаряться, вокруг ядра кометы образуется газопылевая оболочка - кома. Возникает и характерный для кометы хвост.

Яркие кометы появляются в среднем раз в 15-20 лет. В Латвии последний раз такие кометы были видны в 1996 году (комета Хякутакэ) и в 1997-м (комета Хейла - Боппа). В южном полушарии в 2007 году наблюдалась очень яркая комета Макнота, а в 2020-м - комета Neowise.

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