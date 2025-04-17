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Вслед за Трампом: Сейм отклонил законопроект о «гендерных квотах» на предприятиях

© LETA 17 апреля, 2025 08:24

Новости Латвии 0 комментариев

Photo: Wolfram Steinberg/dpa Photo: Wolfram Steinberg/dpa

Большинством депутатов Сейма в среду была отклонено предложение о передаче на рассмотрение комиссий закона о гендерном балансе в органах управления обществами капитала.

За передачу закона на рассмотрение в комиссии Сейма голосовали депутаты от "Нового Единства" и "Прогрессивных", а также отдельные парламентарии из Союза зеленых и крестьян (СЗК).

Против передачи закона на рассмотрение в комиссиях голосовали депутаты от партий "Латвия на первом месте", "За стабильность", Национального объединения, "Объединенного списка" и часть депутатов СЗК.

Как рассказал агентству ЛЕТА руководитель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис, мнения о законе среди депутатов СЗК разделились, поэтому у фракции состоялось "свободное голосование". Выражая личное мнение, Рокпелнис пояснил, что не видит необходимости в таком законе, который, по его мнению, по сути будет определять "гендерные квоты" на предприятиях.

Законопроект предусматривал, что для обеспечения гендерного равенства в отдельных крупных компаниях представители одного пола не должны формировать более двух третей руководящего состава.

Планировалось, что закон будет распространяться на те общества капитала, акции которых включены в регулируемый рынок и соответствуют нескольким критериям. Его предполагалось применять к обществам капитала, чей юридический адрес два отчетных года находился бы в Латвии, средняя численность занятых составляла не менее 250 человек, нетто-оборот - не менее 50 млн евро или общая сумма баланса составляла бы не менее 43 млн евро.

Согласно этим условиям, закон должен быть касаться очень небольшого количества обществ капитала. По данным базы данных АО "Nasdaq Riga", на 19 сентября 2024 года в Латвии в общей сложности было всего два таких общества капитала, сообщили ранее в Министерстве благосостояния.

В случае принятия закона на этих предприятиях требовалось бы обеспечить, чтобы представители недостаточно представленного пола занимали не менее 40% должностей в совете или же чтобы представители недостаточно представленного пола занимали по меньшей мере 33% всех должностей в совете и правлении.

Соответствующие общества капитала до 30 июня этого года должны были выполнить по меньшей мере одно из установленных требований. Общества капитала, которые до конца лета 2026 года не достигли бы одной из установленных целей гендерного баланса, должны были бы предоставить Банку Латвии необходимую информацию, чтобы доказать, что процесс отбора кандидатов был открытым и соответствовал установленным законопроектом требованиям. Обязанностью Банка Латвии в соответствии с этим законом должна была стать публикация на его сайте информации о нарушениях обществ капитала, в том числе для последующего применения к предприятиям установленных административно-процессуальным законом мер принудительного исполнения.

Кроме того, планировалось, что при выборе между кандидатами с равнозначной квалификацией, компетенцией и достижениями работодатель должен был бы отдавать предпочтение кандидату недостаточно представленного пола, а значит - если в руководстве компании больше мужчин, то в таком случае следовало бы отдать предпочтение женщине, и наоборот.

Как сообщалось, Минблаг в описании законопроекта сослался на обобщенные Европейским институтом равноправия полов статистические данные, свидетельствующие о том, что в прошлом году в Латвии только 23,9% членов правлений и советов на крупных котирующихся на бирже предприятиях были женщинами. Средний показатель по ЕС в этой сфере выше - 35,1%.

В настоящее время на котирующихся на латвийской бирже предприятиях 72% должностей в правлении занимают мужчины, а 28% - женщины. В советах эта пропорция практически та же: 74% мужчин и 26% женщин. Латвия является единственной страной в Европейском союзе, где удельный вес женщин в правлениях крупных предприятий с 2013 года сократился на 4,7%.

Управление госпредприятиями также не отличается иным соотношением сил в представительстве полов по сравнению с другими латвийскими предприятиями: и там 28% должностей в руководстве приходится на женщин, а большинство, или 72%, - на мужчин.

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