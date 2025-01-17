Всеобщее избирательное право ведёт нас в пропасть, пора вводить квоты: Гатис Круминьш

«У каждой европейской страны есть свои проблемы, в том числе экономические. Но есть общая - глобальная конкурентоспособность Европы снижается, - говорит он. - Как только Трамп придет к власти, он наложит тарифы на Европу, экспортировать будет сложнее.

Если Европа не станет более динамичной, то она будет слабеть и дальше. В Европе - в том числе и в Латвии - процветает бюрократия. В результате многие регионы мира обходят нас стороной. Это великое противоречие, которое Европа должна преодолеть".

Еще один европейский вызов: старение населения. «Во многих местах это уравновешивается миграцией, но в целом люди стареют. Европа - это также демократическое общество, лидеры которого не способны принимать непопулярные решения. Посмотрите, что происходит, когда кто-то говорит, что мы должны повысить пенсионный возраст. Но если мы его не изменим, пенсионные системы рухнут - раньше в одной стране, позже в другой. Нам нужно уже сейчас говорить о тех, кто выйдет на пенсию через 20-30 лет: мы должны понимать, что они не смогут получать такие высокие пенсии: либо нужно повышать пенсионный возраст, либо урезать пенсии».

«У нас всеобщее избирательное право. Этой концепции уже более ста лет, она была введена после Первой мировой войны. Возможно, в какой-то момент нам следует вернуться к введению избирательных квот. Я понимаю, что это звучит провокационно. Но человек, находящийся в активной фазе жизни, платящий налоги, приносящий пользу, - его голос ценнее, чем голос пенсионера. Подумайте, кого мы выбираем. Если половина избирателей - пожилые люди, то и избирают они пожилых людей. И будь я, не дай Бог, политиком, я бы предложил: голос налогоплательщик трудоспособного возраста стоит два очка; нетрудоспособного - одно очко. очко. Мы должны понимать, что с прямой демократией мы скоро скатимся в канаву».

Круминьш убежден, что правящие ныне партии хотят превратить Латвию и Европу в большой этнографический музей: «Мы пытаемся сохранить себя. Это чувствуется в системе ценностей, в законах. Внедряются новые технологии, но форму правления многие хотят отлить в граните. Неужели вскоре весь мир будет приезжать в Европу как на экскурсию в этнографический музей?»