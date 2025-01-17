Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 17. Января Завтра: Dravis, Tenis
Доступность

Всеобщее избирательное право ведёт нас в пропасть, пора вводить квоты: Гатис Круминьш

Neatkarīgā Rīta Avīze 17 января, 2025 13:18

Важно 0 комментариев

«У нас всеобщее избирательное право. Этой концепции уже более ста лет, она была введена после Первой мировой войны. Возможно, в какой-то момент нам следует вернуться к введению избирательных квот", - заявил в интервью "Неаткариге" историк, старший научный сотрудник Видземской высшей школы Гатис Круминьш.

«У каждой европейской страны есть свои проблемы, в том числе экономические. Но есть общая - глобальная конкурентоспособность Европы снижается, - говорит он. - Как только Трамп придет к власти, он наложит тарифы на Европу, экспортировать будет сложнее.

Если Европа не станет более динамичной, то она будет слабеть и дальше. В Европе - в том числе и в Латвии - процветает бюрократия. В результате многие регионы мира обходят нас стороной. Это великое противоречие, которое Европа должна преодолеть".

Еще один европейский вызов: старение населения. «Во многих местах это уравновешивается миграцией, но в целом люди стареют. Европа - это также демократическое общество, лидеры которого не способны принимать непопулярные решения. Посмотрите, что происходит, когда кто-то говорит, что мы должны повысить пенсионный возраст. Но если мы его не изменим, пенсионные системы рухнут - раньше в одной стране, позже в другой. Нам нужно уже сейчас говорить о тех, кто выйдет на пенсию через 20-30 лет: мы должны понимать, что они не смогут получать такие высокие пенсии: либо нужно повышать пенсионный возраст, либо урезать пенсии».

«У нас всеобщее избирательное право. Этой концепции уже более ста лет, она была введена после Первой мировой войны. Возможно, в какой-то момент нам следует вернуться к введению избирательных квот. Я понимаю, что это звучит провокационно. Но человек, находящийся в активной фазе жизни, платящий налоги, приносящий пользу, - его голос ценнее, чем голос пенсионера. Подумайте, кого мы выбираем. Если половина избирателей - пожилые люди, то и избирают они пожилых людей. И будь я, не дай Бог, политиком, я бы предложил: голос налогоплательщик трудоспособного возраста стоит два очка; нетрудоспособного - одно очко.  очко. Мы должны понимать, что с прямой демократией мы скоро скатимся в канаву».

Круминьш убежден, что правящие ныне партии хотят превратить Латвию и Европу в большой этнографический музей: «Мы пытаемся сохранить себя. Это чувствуется в системе ценностей, в законах. Внедряются новые технологии, но форму правления многие хотят отлить в граните. Неужели вскоре весь мир будет приезжать в Европу как на экскурсию в этнографический музей?»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 31 реакций
Комментарии (0) 31 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Погода на субботу: ждем солнца

Новости Латвии 14:57

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу облачность на большей части территории Латвии уменьшится, небо прояснится и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

В субботу облачность на большей части территории Латвии уменьшится, небо прояснится и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

А разрешения спросили? Патентное управление напомнило про авторские права создателей «Потока»

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Латвийское патентное управление на своей странице в Facebook напомнило всем про авторские права на мультфильм "Поток". Нельзя выпускать майки, кружки, наклейки и прочее с героями мультфильма, если это не было согласовано с авторами анимации.

Латвийское патентное управление на своей странице в Facebook напомнило всем про авторские права на мультфильм "Поток". Нельзя выпускать майки, кружки, наклейки и прочее с героями мультфильма, если это не было согласовано с авторами анимации.

Читать

Действующий председатель Верховного суда планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй срок

Новости Латвии 14:21

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель Верховного суда (ВС) Айгарс Струпишс планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ВС еще на один срок.

Председатель Верховного суда (ВС) Айгарс Струпишс планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ВС еще на один срок.

Читать

На следующей неделе в Латвию вернутся морозы

Выбор редакции 14:18

Выбор редакции 0 комментариев

Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе температура воздуха в Латвии понизится, местами опустившись ниже нуля.

Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе температура воздуха в Латвии понизится, местами опустившись ниже нуля.

Читать

Объявленного в розыск на Рождество мужчину нашли мертвым

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Государственная полиция 17 января объявила в соцсетях сообщила, что поиски пропавшего в Латгалии Владимира Степанова остановлены. Мужчину нашли мертвым.

Государственная полиция 17 января объявила в соцсетях сообщила, что поиски пропавшего в Латгалии Владимира Степанова остановлены. Мужчину нашли мертвым.

Читать

Кто не получил доступа к гостайне? Снимают с должности исполнительного директора Резекне

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) отказала в допуске к государственной тайне одному высокопоставленному муниципальному чиновнику и сократила срок допуска восьми другим. По информации Латвийского телевидения, в допуске могло быть отказано исполнительному директору Резекненского самоуправления, пишет LSM.

Служба государственной безопасности (СГБ) отказала в допуске к государственной тайне одному высокопоставленному муниципальному чиновнику и сократила срок допуска восьми другим. По информации Латвийского телевидения, в допуске могло быть отказано исполнительному директору Резекненского самоуправления, пишет LSM.

Читать

Воруют даже то, что раньше никому не было интересно: Лочмеле предупреждает жителей Золитуде

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Политик Регина Лочмеле в группе "Zolitūde Inc. / Золитуде" обратилась к жителям с предупреждением:

Политик Регина Лочмеле в группе "Zolitūde Inc. / Золитуде" обратилась к жителям с предупреждением:

Читать