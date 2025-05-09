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Все свиньи будут забиты: в Латвии — первая вспышка африканской чумы (2)

© LETA 9 мая, 2025 10:08

Новости Латвии 2 комментариев

Первая в этом году вспышка африканской чумы свиней (АЧС) на ферме по разведению домашних свиней в Латвии зафиксирована в Джукстской волости Тукумского района, сообщили в Продовольственно-ветеринарном управлении (ПВУ).

Служба осуществляет мероприятия по контролю и профилактике заболеваний, а также эпидемиологические расследования в помещениях, где содержались заболевшие животные. Для ликвидации источника вспышки и ограничения дальнейшего распространения заболевания все свиньи на предприятии будут забиты.

Вокруг объекта, где выявлена ​​АЧС, установлена ​​карантинная зона. ПВД усилит проверки состояния здоровья свиней и соблюдения требований биологической безопасности на объектах, расположенных в этой зоне. Введены ограничения на перемещение свиней и свиноводческой продукции в пределах карантинной зоны.

В службе подчеркивают, что наибольшую угрозу здоровью домашних свиней представляют дикие кабаны. Популяция диких кабанов в Латвии быстро восстановилась, и вирус широко распространяется среди стад молодых кабанов.

ПВД напоминает, что единственный способ защитить домашних свиней от заражения этим вирусом — строго соблюдать меры биологической безопасности на объекте. Это включает в себя обеспечение того, чтобы домашние свиньи и их корм не контактировали с дикими животными. Поэтому домашних свиней нельзя выпускать на улицу и кормить зеленым кормом, например, травой, скошенной с приусадебных участков, пищевыми отходами и другими необработанными растительными продуктами.

Служба также подчеркивает, что нельзя использовать подстилку, к которой могли иметь доступ дикие животные, следует менять и дезинфицировать обувь при входе в свинарник, а при возникновении подозрения на заражение свиней вирусом следует немедленно сообщить об этом ветеринару.

Ранее сообщалось, что в этом году АЧС была обнаружена в популяции диких кабанов в Латвии у 756 особей в 125 волостях 26 краев и трех городских территориях.

С июня 2014 года, когда АЧС была впервые зарегистрирована в Латвии, вирус был обнаружен в общей сложности у 10 467 диких кабанов, в том числе в 2014 году в Латвии было 217 кабанов, в 2015 году — 1048, в 2016 году — 1146, в 2017 году — 1431, в 2018 году — 905, в 2019 году — 430, в 2020 году — 377, в 2021 году — 448, в 2022 году — 1274, в 2023 году — 1002 и в 2024 году — 1433 кабана.

Впервые АЧС была зафиксирована в Латвии в июне 2014 года у трех диких кабанов в нескольких метрах от границы с Беларусью. АЧС — очень опасное заболевание, и на домашней свиноферме, где обнаружено заболевание, необходимо забить все поголовье.

Управление по безопасности пищевых продуктов является государственным административным учреждением, находящимся в ведении Министерства сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль за пищевой цепочкой и сектором ветеринарной медицины.

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