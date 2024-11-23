«Все смеялись, когда я говорил, что в каждом участке нужна баня»: экс-начальник Дорожной полиции

Есть ли основания считать, что свободных вакансий полицейских и спасателей станет меньше, когда, как планируется, в следующем году им повысят зарплаты?

Экс-начальник Дорожной полиции считает так: "Я не хочу бежать впереди паровоза, но думаю, что это могло бы остановить этот поток. Люди ведь понимают, что это для них, в первую очередь, по сравнению с нынешней ситуацией примерно 300 евро плюсом к зарплате, к пенсии, в долгосрочной перспективе, у них тоже это добавится, так что для них в данный момент по-настоящему нет причины, чтобы сваливать".

В то же время Зивтиньш подчеркнул, что в полиции не работают люди, для которых деньги важнее всего: "Зарплата не была главной причиной, почему человек работает в полиции. Это убеждения человека. Этот человек хочет это делать, это его миссия. Но ему нужна одежда, чтобы у него ноги не мерзли. Все тут смеются и меня упрекают, когда я говорю, что в каждом полицейском участке должна быть баня. Почему? Потому что, если они 12 часов простоят под снегом и дождем, они выходят промокшие, да, а завтра он уже болен, то это обходится государству во много раз дороже, чем эта банька.

"Ему нужна одежда, ему нужно хорошее помещение, ему нужен коллектив. И тогда уже, как вишенка на этом самом торте, - эта самая зарплата. Поэтому, на мой взгляд, определенно это [зарплата] притормозит этот поток уходящих, но нужно еще очень далекий путь пройти, чтобы людей начало прибавляться".

Зивтиньш также заявил, что сейчас очень тревожное время и работы, которую надо проделать, очень много. Несмотря на то, что у нас есть Академия внутренней безопасности, она еще не набрала необходимые обороты.